In un anno dove moltissimi italiani opteranno per vacanze nazionali, diverse mete turistiche e marittime del nostro Paese stanno registrando un boom di prenotazioni. Non è infatti un caso se, già a inizio primavera, in diverse località si faceva fatica a trovare posto per alberghi o case vacanza. Le persone si sono mosse con più anticipo rispetto agli scorsi anni e anche gli stessi proprietari di casa hanno preferito sfruttare le proprie abitazioni, piuttosto che affittarle.

Esplorare

Dato che probabilmente sarà l’ultima estate in cui così tante persone decideranno di rimanere in Italia per spendere le ferie estive, si tratta di un’occasione più unica che rara per esortare ad esplorare. Se conosciamo già le spiagge dei luoghi più noti della penisola, forse quest’estate può rivelarsi un’opportunità per conoscere posti meno conosciuti, ma non meno incantevoli.

Molti non sanno che accanto a Roma esiste una spiaggia paradisiaca e isolata

Potremmo rimanere stupiti dallo scoprire che, a due passi dalla città in cui viviamo o vicino a luoghi che già conosciamo, esistono dei paradisi paesaggistici.

Andiamo, a tal proposito, a vedere la spiaggia paradisiaca e isolata vicino Roma che molti non conoscono. Stiamo parlando di Bufalara di Sabaudia. In pochi ne sono a conoscenza, ma alla fine del lungo mare di Sabaudia, si trova una spiaggia bellissima.

La Bufalara di Sabaudia, infatti, si presenta come una frazione di litorale sabbioso e incontaminato che conta la presenza di pochissime costruzioni. Chi lo conosce, lo frequenta soprattutto per il mare cristallino, la spiaggia pulita e, non meno importante, la totale mancanza di chiasso e rumori fastidiosi generati dal turismo di massa. Le poche costruzioni infatti rendono questo luogo un posto privo di folle, e che dona calma e possibilità di riposarsi. Il tutto ascoltando il rumore del mare e prendendo il sole su una sabbia limpida e pulita.

Ecco spiegato che molti non sanno che accanto a Roma esiste una spiaggia paradisiaca e isolata.