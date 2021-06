Bevande fresche e dissetanti tutta l’estate con queste semplici e velocissime ricette

Con l’arrivo dell’estate e la colonnina di mercurio che si alza inesorabilmente una bevanda fresca e dissetante è proprio quello che ci vuole.

Se si pensa ad una bevanda rinfrescante, da bere in casa o sotto l’ombrellone, non c’è niente di meglio dei classici sciroppi alla menta o all’amarena. Queste bevande buone, rinfrescanti e colorate sono perfette in un’afosa e calda giornata d’estate. Per sconfiggere quel caldo insopportabile bastano davvero pochi secondi!

Le ricette per preparare in casa gli sciroppi di menta e amarena sono estremamente semplici e veloci. Niente conservanti o coloranti, solo acqua, zucchero e dell’ottima frutta fresca!

Ecco la ricetta dello sciroppo alle amarene

Per questo sciroppo gli ingredienti necessari sono:

1 kg di amarene snocciolate e pulite;

600g di zucchero di canna;

mezzo limone spremuto (va bene anche 1 lime);

200 ml di acqua naturale.

In una pentola bisogna mescolare le amarene snocciolate con lo zucchero di canna lasciando riposare il tutto per una decina di minuti. Dopodiché si può aggiungere l’acqua e portare il tutto ad ebollizione mescolando spesso per evitare che il composto si attacchi al fondo. Saranno sufficienti 15 minuti di cottura a fuoco dolce. Una volta spento il fuoco è possibile aggiungere il succo di mezzo limone e mescolare bene il tutto.

Infine bisognerà filtrare bene il composto con un colino ed imbottigliare lo sciroppo. Una volta raffreddato può essere riposto in frigo e consumato quando si desidera.

La ricetta dello sciroppo alla menta

Per questo sciroppo gli ingredienti necessari sono:

100 g di foglie di menta fresca;

250 ml di acqua naturale;

mezzo limone spremuto (va bene anche 1 lime);

200 g di zucchero di canna.

Dopo aver lavato accuratamente le foglie di menta bisogna mischiarle allo zucchero. Una volta amalgamati è possibile aggiungere l’acqua e portare il tutto ad ebollizione per 15 minuti circa. Una volta spento il fuoco si potrà aggiungere il succo di limone mescolando bene il tutto. Dopo aver filtrato il tutto in un colino lo sciroppo sarà pronto per essere miscelato con acqua fresca e ghiaccio.

Un ottimo consiglio per un sapore più intenso è quello di creare un infuso alla menta da utilizzare al posto dell’acqua naturale. Per questo infuso è sufficiente lasciare delle foglie di menta in 250 ml di acqua natura per circa 10 ore.

Questo sciroppo sarà perfetto anche per preparare un’ottima granita alla menta.

