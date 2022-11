Molti non lo sanno ma per avere orchidee e piante grasse sane e rigogliose ecco quali vasi usare

Le piante sono indispensabili per abbellire il giardino e la casa. Arredano perfettamente qualunque spazio e qualsiasi stanza dell’appartamento.

Non è necessario avere il pollice verde per occuparsi di loro. Infatti, esistono delle piante che necessitano di pochissime cure e attenzioni.

È importante, però, scegliere quelle che si adattano perfettamente al clima delle zone in cui viviamo. Ad esempio, una pianta di limone avrà difficoltà a crescere in un posto molto freddo e umido.

Piante grasse e orchidee: perfette per chi non ha il pollice verde

Per decorare la nostra abitazione sono tante le piante che possiamo scegliere. Tra le più coltivate, ad esempio, troviamo il pothos con le sue foglie a forma di cuore e la monstera che regala sempre grandi soddisfazioni.

Non dobbiamo dimenticare anche le piante grasse e le bellissime orchidee.

Le piante grasse sono dei piccoli arbusti, facilissimi da coltivare. Sono dotati di foglie spesse e carnose che hanno la capacità di trattenere l’acqua (per le innaffiature meglio usare quella piovana) e utilizzarla durante i periodi di siccità. Inoltre, molte di loro sono resistenti sia al caldo che al freddo.

Molti non lo sanno ma per avere orchidee belle e fiorite ecco il vaso da acquistare

Le orchidee sono piante tropicali eleganti e raffinate. Non è necessario essere degli esperti per coltivarle. Ma è importante sapere che, per crescere vigorose, le orchidee necessitano di luce. Facciamo attenzione, però, a non esporle direttamente ai raggi solari.

Sappiamo, quindi, che occuparci di queste piante non è molto difficile, anche se la scelta del vaso è davvero fondamentale.

Per le orchidee è consigliato quello trasparente. Questo perché le radici hanno bisogno di luce. Inoltre, il vaso trasparente ci aiuta a controllare costantemente lo stato delle radici e del terreno, evitando, così, i ristagni di acqua che possono provocare delle malattie fungine. Molti non lo sanno ma per avere orchidee sane e vigorose è questo il vaso giusto da usare.

E le piante grasse?

Anche per la coltivazione delle piante grasse la scelta del vaso è molto importante. Di solito si usa quello in terracotta. Un materiale traspirante che non trattiene l’umidità. Per le dimensioni del vaso è necessario tenere conto di quelle della pianta, anche se un contenitore troppo grande potrebbe trattenere molta più acqua.

Spesso si utilizzano quelli di plastica, perché più leggeri, resistono agli urti e sono facili da trasportare. Ma questo materiale non è per niente traspirante e rischia di provocare il marciume radicale, compromettendo le radici della nostra succulenta.