Nessuno potrà resistere alla focaccia ripiena della nonna, ideale per pranzi e cene veloci e sfiziose

La focaccia è sempre una garanzia e quando è ripiena lo è ancora di più. Ideale da condividere con amici e parenti e perfetta quando il tempo scarseggia, ma si vuole ugualmente far felici gli ospiti con qualcosa di sfizioso da mettere sotto i denti. D’altronde, è sempre opportuno tenere a portata di mano ricette facili e veloci come questa, ma anche come l’antipasto furbo delle festività natalizie che sta già spopolando.

Nessuno potrà resistere alla focaccia ripiena che stiamo per preparare di seguito. Si prepara in poche mosse e in mezz’ora sarà già pronta per essere assaporata. Stiamo parlando della focaccia ripiena di cipolle. Una vera goduria per il palato.

Ecco tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti per la base:

600 g di farina di grano duro;

10 g di lievito di birra istantaneo;

1 pizzico di zucchero;

1 pizzico di sale;

20 ml di olio extravergine d’oliva.

Ingredienti per il ripieno:

200 g di cipolle;

10 pomodorini;

10 olive nere;

olio extravergine d’oliva q.b.

1 cucchiaio di capperi;

5 alici;

50 g di prosciutto cotto;

50 g di pecorino.

Su una spianatoia, disporre “a fontana” la farina setacciata. Poi, con le dita creare una leggera rientranza al centro. Con il lievito di birra istantaneo non sarà necessario usare anche l’acqua per la sua attivazione. Dunque, unire il lievito direttamente all’impasto e aggiungere anche un pizzico di zucchero. Unire anche 20 ml di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Infine, impastare con le mani e creare un panetto liscio e omogeneo. Mettere l’impasto da parte, coperto da un canovaccio. A questo punto, sbucciare le cipolle e tagliarle a fette. Disporre in una ciotola con dell’acqua e lasciarle in ammollo per 10 minuti. Poi, scolarle e tamponarle con un foglio di carta assorbente. Successivamente, tagliare a metà i pomodorini, eliminando anche i semi. Infine, tagliare a rondelle le olive nere denocciolate e spezzettare anche il prosciutto. Tagliare a dadini anche il formaggio e questo punto siamo pronti per creare la focaccia.

Prendere una padella e far soffriggere le cipolle con un filo d’olio. Unire anche i pomodorini e poi far cuocere per circa 10 minuti. Infine, versare le cipolle in una ciotola e aggiungere anche le olive, le alici sott’olio, i capperi, il prosciutto e il pecorino a dadini. Mescolare bene per amalgamare gli ingredienti.

Come stendere l’impasto

Successivamente, prendere l’impasto della focaccia. Stenderlo con l’aiuto di un mattarello e creare due dischi, di cui uno leggermente più grande dell’altro. Prendere una teglia da forno, urgerla con un filo d’olio, poi sistemare al suo interno il disco più grande. Far aderire bene ai bordi (in modo da creare un cordoncino sul bordo) e poi versare al suo interno il ripieno. Coprire con l’altro disco più piccolo. Sigillare bene i bordi e ungere in superficie con un filo d’olio. A questo punto, infornare e far cuocere per 20 minuti alla temperatura di circa 200°C. La focaccia di cipolle farà felice tutti già dal primo assaggio. Chi ama i piatti caldi e avvolgenti, come le zuppe o le vellutate non può farsi scappare i migliori segreti degli chef per rendere queste pietanze più cremose senza burro.