Per risparmiare sulla bolletta ecco come utilizzare l’acqua piovana più 3 metodi per raccoglierla

L’acqua è una risorsa preziosissima per la sopravvivenza del genere umano. La possibilità di disporne con facilità, spesso, ci fa dimenticare la sua importanza. Infatti, nelle nostre case, è sufficiente girare la manopola del rubinetto per averla sempre a disposizione. Ma l’acqua non è un bene inesauribile, quindi, il suo consumo andrebbe controllato e gestito con parsimonia.

Il cambiamento climatico, uno sfruttamento incontrollato dell’acqua e l’inquinamento, rischiano di ridurre la sua disponibilità. È una buona abitudine, ad esempio, chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti, sistemare quelli che gocciolano e non rimanere molto tempo sotto la doccia. E ancora, per evitare ulteriori sprechi di acqua, sarebbe opportuno installare degli innaffiatoi in giardino.

Per risparmiare sulla bolletta ecco come utilizzare l’acqua piovana in maniera semplice e veloce

Molti non ci pensano, ma, per risparmiare del denaro, sarebbe anche utile usare l’acqua piovana. Ecco che una brutta giornata di pioggia potrebbe farci risparmiare sulla bolletta. L’acqua piovana è priva di calcare, quindi è perfetta per innaffiare le piante del giardino e del balcone. Una volta raccolta, dobbiamo travasarla nelle bottiglie di plastica o vetro per agevolarne l’utilizzo. Se dovesse presentare delle impurità, potremmo filtrarla.

Altre soluzioni molto utili

Ma ancora. Per evitare di spendere dei soldi o di consumare l’acqua del rubinetto, possiamo lavare l’automobile direttamente nel nostro giardino a costo zero. Riempiamo dei secchi pieni di acqua piovana e utilizziamola per lavare e risciacquare la nostra macchina e i suoi interni. Proprio come facevano le nostre nonne, possiamo utilizzare l’acqua piovana anche per le pulizie domestiche. Infatti, è perfetta per lavare il pavimento del giardino e del terrazzo.

Utilizziamo il nostro detersivo preferito o, se vogliamo, anche un rimedio casalingo. Le nostre superfici saranno pulite e splendenti. Con questa acqua è anche possibile lavare i vetri. Ricordiamo sempre di filtrarla per eliminare qualunque impurità, detriti, ecc. Quindi, per risparmiare sulla bolletta ecco come utilizzare l’acqua piovana senza sprechi.

Ma come possiamo raccogliere l’acqua piovana?

Per utilizzare l’acqua piovana è necessario raccoglierla preventivamente. Attendiamo i giorni di pioggia e teniamoci pronti. Ecco alcuni metodi utili.

La tecnica più semplice è quella di posizionare dei secchi in giardino o in balcone. Se, invece, vogliamo raccoglierne una grande quantità, allora utilizziamo delle taniche più grandi. Una buona idea sarebbe quella di porle sotto la grondaia. Ricicliamo anche le bottiglie di plastica. Tagliamole a metà e inseriamo al loro interno un imbuto. Questa tecnica ci aiuterà a far defluire l’acqua più velocemente.