Quando arriva l’estate quasi tutti gli italiani che vivono in città cercano di trovare un angolo di frescura. In molti scelgono il mare, ma se si vive in luoghi non troppo vicini alla costa si rischia di perdere troppo tempo. Le persone cercano di partire molto presto la mattina, si mettono in strada o in autostrada e iniziano a trovare le prime code.

Poi, quando finalmente si giunge a destinazione c’è il problema del parcheggio che spesso manca ed infine, magari non si trova nemmeno posto nello stabilimento balneare che avevamo tanto sognato. C’è però una bella notizia di fronte a questa triste situazione. Infatti, non c’è solo il mare ma ci sono anche molti laghi che riescono a rinfrescarci. Sono luoghi meno battuti rispetto alla costa e dunque sono forse una scelta migliore. In particolare, il terzo lago più bello d’Italia è a pochi passi da Torino e in estate possiamo trovare un po’ di sollievo sulle righe di questo meraviglioso lago.

Un lago più grande e uno più piccolo

Per trovare questa frescura non dobbiamo cambiare né regione né provincia. Siamo in Piemonte e nella provincia di Torino e il comune che ha la fortuna di avere questi due laghi si chiama Avigliana.

Sono dei laghi di origine morenica che sono parzialmente protetti da una Riserva naturale. I due laghi sono separati da un piccolo istmo e sono realmente conosciuti come Lago Piccolo e Lago Grande. Quest’ultimo lo si conosceva come Lago Della Madonna e si trova più a Nord rispetto all’altro. Sulla sua riva più settentrionale troviamo persino una passerella galleggiante per permettere ai visitatori di fare delle passeggiate sull’acqua. Legambiente e il Touring club italiano nel 2016 hanno premiato questo lago come terzo più bello d’Italia.

Il terzo lago più bello d’Italia è a pochi chilometri da Torino ed è perfetto per rinfrescarsi dal caldo estivo

Sul lago poi possiamo visitare il Santuario della Madonna dei Laghi che dava il nome proprio al luogo. L’altro lago invece lo conosciamo come Lago Piccolo. Si tratta della parte più naturalistica perché, a differenza dell’altro, è una vera e propria oasi naturalistica. Ci sono prati, boschi e canneti che scendono fino alle sue sponde creando un vero e proprio paradiso in terra.

Approfondimento

Tra Torino e Milano c’è uno dei borghi più belli d’Italia, ideale per una bellissima gita di primavera