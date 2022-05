Quando ci apprestiamo a prendere un volo, sono molte le formalità a cui dobbiamo sottostare prima di poter finalmente raggiungere la nostra destinazione. Dai controlli di sicurezza, ai vari documenti, alle regole di comportamento piuttosto stringenti che sono richieste in aeroporto. Dopo essere andati alla disperata caccia dei voli più convenienti, è solo quando siamo finalmente seduti al nostro posto assegnato che tiriamo un sospiro di sollievo. Ma le formalità non sono finite. Prima di decollare, l’assistente di volo ci chiederà di assicurarci, tra le altre cose, che gli oscuranti dei finestrini siano aperti e il tavolino di servizio sia chiuso. Ma perché questa richiesta? C’è un motivo per cui gli oscuranti dei finestrini sugli aerei devono essere aperti in fase di decollo? Ebbene, il motivo c’è, ed è molto ragionevole.

Gli occhi dei passeggeri devono abituarsi alla luce

Il decollo e l’atterraggio sono le due fasi più delicate di un volo, e anche quelle in cui è relativamente più probabile che l’aereo debba essere evacuato in situazione di emergenza. Se i passeggeri si trovassero a dover uscire precipitosamente dall’aereo in emergenza, è importante che non vengano abbagliati dalla luce improvvisa all’esterno dell’aereo. Ed è qui che si nasconde la soluzione al mistero.

Ecco il vero motivo per cui sugli aerei l’oscurante del finestrino deve essere aperto durante decollo e atterraggio

Il motivo per cui gli oscuranti dei finestrini devono rimanere aperti è per fare in modo che gli occhi dei passeggeri siano abituati all’intensità della luce esterna. Non vengano così abbagliati nel caso sia necessario abbandonare il velivolo in situazione di emergenza.

Lo stesso motivo per cui i tavolini devono essere chiusi

C’è anche un’altra regola a cui tutti dobbiamo sottostare durante decollo e atterraggio: i tavolini devono essere chiusi. In questo modo i passeggeri potranno raggiungere le uscite senza impedimenti, in caso di evacuazione di emergenza dell’aereo. Se abbiamo paura di volare, dovremmo selezionare alcuni posti a sedere che sono i più sicuri secondo le statistiche.

Ecco perché non si può usare il bagno durante decollo e atterraggio

Il bagno degli aerei è privo dei dispositivi di sicurezza richiesti durante decollo e atterraggio. Prima fra tutte la cintura di sicurezza. È per questo motivo che ai piloti è proibito decollare se un passeggero si trova nel bagno. Dunque ecco il vero motivo per cui sugli aerei esistono queste regole apparentemente arbitrarie. È tutto per questioni di sicurezza.

