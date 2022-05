Tenere oggetti e mobili di legno in frigo può sembrare una pazzia, ma in realtà può essere davvero utile in certi casi. Quando si posseggono dei mobili in legno, soprattutto se antichi o comunque con una certa età, bisogna sempre stare attenti ad alcuni indesiderati ospiti. Stiamo parlando dei tarli, fastidiosi insetti amanti del legno. Si tratta di una specie che vive e prolifera scavando gallerie all’interno del legno. In esso andrà poi a deporre le uova, fino a svuotare completamente l’interno.

Cosa fare per debellare i tarli

Generalmente questi insetti xilofagi si riproducono con maggiore facilità in ambienti con un alto tasso di umidità e con una temperatura calda quasi costante. Non risulta quindi strano pensare alle infestazioni di tarli, soprattutto quando si parla di mobili tenuti in cantina. Dopo aver riconosciuto queste terribili infestazioni dovremmo allora affidarci a un esperto per effettuare alcuni trattamenti specifici. Prima di fare ciò, potremmo anche effettuare alcuni accorgimenti preventivi. Di sicuro dovremo assicurarci di pulire accuratamente il legno, senza saltare angoli o fessure.

In seguito, dovremo poi applicare del liquido antitarlo all’interno dei buchi con le apposite siringhe. Per finire, dovremo avvolgere il mobile nel cellophane trasparente e tenerlo così sigillato per almeno 10 giorni. Se anche dopo questo trattamento noteremo comunque la presenza di questi insetti, prima di affidarci a un esperto potremo provare però qualche metodo naturale.

Molti mettono oggetti di legno nel congelatore e il motivo non è così assurdo come potremmo pensare

Come molti di noi già sanno, l’utilizzo di rimedi naturali contro le infestazioni di insetti non è mai da ignorare. Piante, estratti e in alcuni casi anche il favorire la presenza di altri insetti possono risolvere delle problematiche anche abbastanza serie. Nel caso della presenza di tarli, potremo allora utilizzare elementi come la lavanda: una pianta della quale questi insetti odiano mortalmente il profumo. Pulendo superfici e cassetti con un misto di lavanda e aceto, almeno 2 volte l’anno, potremo allora evitare e scoraggiare l’arrivo di questi parassiti.

Oppure, invece, si potrebbe anche pensare di sfruttare una debolezza naturale dei tarli contro se stessi. Essendo animali che vivono e si propagano in un clima umido e a una temperatura di circa 30°, dovremo semplicemente esporli al freddo. Per eliminarli completamente da oggetti, scatole, manufatti e mobili di piccole dimensioni basterà semplicemente chiuderli nel congelatore. Un modo di risolvere il problema alla radice che può essere applicabile anche per mobili come sedie e piccoli comò. Sempre a patto, ovviamente, di possedere un congelatore a pozzetto delle dimensioni necessarie.

Ecco spiegato il motivo per cui molti mettono oggetti di legno nel congelatore. Ora che lo conosciamo anche noi, possiamo provare a metterlo in pratica per scoprire quanto possa essere efficace questo metodo così particolare.

Approfondimento

Non molti sanno che bastano davvero pochi rimedi naturali per dire addio alle infestazioni di ragni in casa