Tra tutti gli insetti che popolano l’orto e il giardino ce ne sono alcuni davvero molto utili per il coltivatore. Infatti, non sono solo parassiti, formiche e afidi a popolare le nostre piante ma anche piccoli amici come le coccinelle. Questi piccoli coleotteri rossi e neri sono, anzi, grandi alleati nella lotta contro gli insetti infestanti. Questo perché stiamo parlando di animali entomofagi, cioè che si nutrono di altri insetti. Alleati che, non sono utili solo da adulti ma anche come larve si distinguono per essere dei voraci predatori di parassiti.

Il pericolo di un’infestazione di afidi

Chi possiede un orto o un giardino lo sa bene, alcuni dei parassiti più temuti in assoluto sono proprio gli afidi. Questi insettini che si riconoscono dalla loro forma ovoidale e dal colore giallo, verde o nero si riproducono molto velocemente divorando le piante. Nello specifico, succhiano la linfa sottraendo così tutti gli elementi nutritivi essenziali per la crescita. Producendo poi una sostanza zuccherina, chiamata melata, che si deposita sulle foglie e ne ostacola la fotosintesi.

Insomma, una vera e propria tragedia che passa da pianta a pianta molto velocemente e può minacciare intere coltivazioni. Non disperiamo, però, perché una difesa contro di questi, se non si vogliono usare insetticidi, sono proprio altri insetti come loro, cioè le coccinelle.

Niente più afidi e parassiti grazie a questo insetto amico dell’orto che dovremmo tutti attirare sulle nostre piante

Le coccinelle e gli appartenenti alla loro famiglia sono coleotteri carnivori che si nutrono di altri insetti. Stiamo parlando quindi di una forma di difesa dell’orto completamente naturale che permette al coltivatore di evitare l’uso di insetticidi o prodotti chimici potenzialmente dannosi.

Nell’orto biologico e nell’orto sinergico si cerca allora di ricreare un equilibrio ricco di biodiversità che permetta la presenza di questi animali benefici. Per questo motivo la prima cosa da fare, se vogliamo favorire la presenza di insetti utili nell’orto, è quella di evitare l’uso di insetticidi. O perlomeno, limitarne l’utilizzo solo nei casi più estremi poiché questi rischiano di danneggiare anche le coccinelle. Inoltre, sarebbe bene ridurre anche l’utilizzo di trattamenti naturali, come l’uso del piretro, poiché anche questi possono uccidere le coccinelle.

Per finire potremmo anche coltivare alcune piante che sembrano essere gradite alle coccinelle: un esempio potrebbero essere le brassicacee, come cavolfiori, cavolo e broccolo; oppure anche fiori come la calendula, la potentilla e il tarassaco. Seguendo allora questi consigli potremmo avere un orto senza niente più afidi e parassiti grazie solo a metodi naturali e semplici davvero sorprendenti.

