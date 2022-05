Quali sono i benefici dei grassi buoni sull’organismo e in quale quantità andrebbero consumati ogni giorno

Moltissimi di noi pensano che per tenersi in forma e badare alla linea bisogna eliminare del tutto i grassi. Tuttavia, non è così. Questo perché i grassi, o lipidi, svolgono una serie di funzioni importanti e benefiche per l’organismo, che è importante conoscere. Alcuni grassi, poi, se introdotti nelle giuste quantità, possono essere addirittura necessari per la nostra salute. Ma veniamo a chiarire, una volta e per tutte, quali siano le funzioni benefiche e, talvolta, essenziali di questi grassi. Basta annoverare le seguenti:

proteggono e sostengono gli organi;

collaborano alla formazione delle molecole degli ormoni, che sono vitali;

migliorano la salute della membrana cellulare;

contribuiscono alla sintesi dell’emoglobina e alla coagulazione del sangue;

aiutano la funzione sessuale e anche l’attività riproduttiva;

favoriscono la crescita dell’organismo;

trasportano importanti informazioni da una parte all’altra del corpo.

Quantità di grassi che si dovrebbero assumere al giorno

Sulla base di quanto anticipato, soffermiamoci sulla quantità di grassi di cui avrebbe bisogno il nostro organismo giornalmente. Ebbene, ogni grammo di grasso fornisce un apporto di circa 9 calorie, pertanto è consigliabile comunque non esagerare. Secondo le linee guida del Ministero della Sanità, per una sana alimentazione andrebbero assunti al giorno i seguenti quantitativi di sostanze nutritive:

55% di carboidrati;

10/15% di proteine;

25/30% di grassi, equivalenti a circa a 70 g.

Chiarito quali sono i benefici dei grassi buoni sull’organismo, occorre venire ad una distinzione importante tra i vari tipi di grassi. Per effettuare la scelta corretta degli alimenti, infatti, dobbiamo separare i grassi che andrebbero evitati da quelli che, invece, vanno preferiti. Al riguardo, la distinzione più comune è quella tra grassi insaturi e saturi. Questi ultimi sono di derivazione animale e si trovano in alimenti quali: burro, strutto, carni e formaggio. Poi, anche in prodotti vegetali come la margarina. Essi tenderebbero ad aumentare il livello di colesterolo nel sangue.

Quali sono i benefici dei grassi buoni sull’organismo e in quale quantità andrebbero consumati ogni giorno

I grassi insaturi, all’opposto, ridurrebbero i livelli di colesterolo nel sangue. Si trovano in alimenti sia di origine vegetale che animale e si dividono in: monoinsaturi, presenti soprattutto negli oli vegetali, nell’avocado, nelle mandorle, nelle nocciole o nei pistacchi; polinsaturi, che si trovano nel pesce azzurro, negli oli vegetali, frutta secca e sono ricchi di Omega 3 e Omega 6.

Secondo le linee guida su indicate, i grassi che andrebbero apportati al giorno nel nostro organismo dovrebbe essere così ripartiti:

meno del 10% dell’energia totale: acidi grassi saturi;

tra il 10% e il 15% dell’energia totale: acidi grassi monoinsaturi;

poi, tra il 5% e il 10%: acidi grassi polinsaturi.

Alimenti da preferire nella dieta

Quindi, per introdurre la giusta dose di grassi buoni nella dieta, occorrerebbe mangiare i seguenti alimenti:

olio extra vergine di oliva;

mangiare 30 g di frutta secca, tra cui: noci, noccioline e mandorle;

insaporire le insalate con semi vegetali;

usare le alghe;

preferire le uova di galline allevate liberamente a terra;

ridurre il consumo di prodotti industriali, come le merendine confezionate;

evitare cibi preconfezionati;

ridurre il consumo di prodotti trasformati, come le patatine fritte, ad esempio;

limitare il consumo di formaggi grassi e carni rosse.

