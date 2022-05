Alleggerirebbe l’ansia lieve migliorando l’umore questa sostanza super naturale presente in molti integratori

Fare i conti con sentimenti ed emozioni negative può non essere così semplice. La pandemia ha poi acuito certi stati d’animo e fatto emergere ancor più pensieri e preoccupazioni. Cosa ne sarà del lavoro? Basteranno i soldi per arrivare a fine mese? Queste e tante altre domande hanno affollato la mente di tanti e continuano a farlo.

La vita quotidiana ci pone poi continuamente di fronte a sfide, intoppi e imprevisti. Per questo emozioni come la paura e l’ansia possono prendere il sopravvento. Ovviamente, qualora la cosa dovesse essere particolarmente intensa, fino a inficiare il nostro quotidiano, il consiglio è quello di rivolgersi a degli specialisti.

Quello dell’ansia è infatti un campo in cui, molto spesso, si ricorre erroneamente al fai da te, talvolta anche con farmaci “importanti” assunti senza criterio. Non c’è nulla di più sbagliato e pericoloso.

Tutto quello che non dovremmo fare mai e cosa invece cambiare nel quotidiano

Solo un professionista potrà eventualmente inquadrare il nostro stato generale per comprendere quali strade percorrere. Affidarsi, però, subito a medicinali di un certo tipo senza alcuna cognizione potrebbe comportare diversi problemi.

Una prima via, sicuramente più blanda e sempre sotto consiglio specialistico, potrebbe essere quello degli integratori. Tra i vari supplementi proposti per far fronte a periodi di difficoltà c’è una particolare sostanza che alleggerirebbe l’ansia lieve.

Prima di scoprire di cosa stiamo parlando, però, ricordiamo l’importanza della gestione corretta dello stress, prima di esserne sopraffatti.

Esistono diverse vie naturali, come, ad esempio, la digitopressione che, con alcuni precisi movimenti, sembrerebbe essere una buona alleata. Lo stesso varrebbe per pratiche come la meditazione, lo yoga, nonché alcuni semplici ma potenti esercizi mentali.

Inutile dire, infine, che attività fisica e corretta alimentazione, anche in questo caso, fanno la differenza.

Alleggerirebbe l’ansia lieve migliorando l’umore questa sostanza super naturale presente in molti integratori

Nel campo degli integratori, in commercio ne esistono davvero un’infinità, perlopiù di tipo fitoterapico. Tra le erbe più conosciute per il trattamento di lievi stati ansiosi troviamo piante come la valeriana, la passiflora ed i fiori d’arancio. Ad essere ottima in questi casi sembrerebbe, però, essere un’altra sostanza.

Si tratta di un aminoacido presente nel tè verde, ovvero la teanina. Questa sembrerebbe essere una buona soluzione nel trattamento dell’ansia e nel mantenimento di un generale stato di relax. Il tutto avverrebbe senza creare sonnolenza e, ovviamente, dipendenza.

Nonostante L’EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, non abbia ad oggi avallato determinati effetti della teanina, questa continua ad essere presente in tantissimi integratori.

Potrebbe trattarsi, dunque, di un primo blando tentativo che, se approvato dal nostro medico curante, potrebbe dare quella virata decisiva all’umore di cui abbiamo bisogno.

