La pasta è amata da tutti gli italiani, grandi e piccini. È onnipresente a pranzo, ma alcune persone la mangiano anche a cena. Addirittura, durante la pandemia il suo consumo è aumentato notevolmente per una 1 persona su 4.

Il motivo del successo? Potrebbe essere il suo sapore neutro, che permette di associarla a condimenti di diverso tipo per esaltarne il gusto. Basta pensare agli spaghetti al pomodoro, alla carbonara oppure alle linguine al pesto per fare alcuni esempi.

Gli amanti della pasta si dilettano a cercare di portare in tavola dei primi piatti sempre più buoni. Ci sono alcuni piccoli trucchi da seguire per riuscire a valorizzarne maggiormente il sapore. Stavolta ne vedremo uno molto semplice da attuare.

Ecco un trucco per servire un primo piatto di pasta perfetto che nessuno si sarebbe mai immaginato

Per preparare un piatto di pasta ancora più saporito del solito servirà un semplice colino. Facciamo un esempio.

Se abbiamo deciso di cucinare dei fusilli al limone e pepe è meglio procedere in questo modo. Dopo aver messo a bollire l’acqua si procede con il condimento. Si prepara come di consueto un soffritto di aglio, cipolla e olio extravergine di oliva aggiungendo una grattugiata di scorza di limone, qualche goccia del suo succo e infine dei grani di pepe. Il momento in cui si attua il trucco è proprio quando la pasta è pronta. Anziché del solito scolapasta, bisogna munirsi di colino e trasferire i fusilli nella padella che contiene il condimento.

A questo punto, mantecare la pasta aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta, in modo tale da rendere il sugo ancora più cremoso. Ecco svelato un trucco per servire un primo piatto di pasta perfetto.

