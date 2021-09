Che lo sport e il movimento fisico facciano bene alla salute lo sappiamo già da tempo e continuano a confermarlo diversi studi scientifici. Adottare uno stile di vita attivo riduce notevolmente tutti i rischi che si collegano alla sedentarietà e all’assenza di movimento. Muoversi e fare sport possono rappresentare infatti dei veri e propri fattori protettivi contro malattie cardiovascolari, tumori e malattie neurodegenerative per fare solo alcuni esempi.

Quello che probabilmente ad alcuni sfugge è che il movimento corporeo può stimolare anche altre facoltà cognitive. Molti lo trascurano ma l’attività fisica può migliorare questa funzione del cervello rendendolo una bomba. Vediamo cosa dice un recente studio scientifico della Walailak University, in Thailandia, sulla connessione tra movimento fisico e funzioni del cervello già nei più piccoli.

La rivoluzione psicofisica comincia dalle piccole cose

Uno stile di vita sano e salutare passa da diversi aspetti della quotidianità. Non è un caso che attualmente le scienze prediligano un approccio olistico e integrato per spiegare e comprendere meglio l’interazione tra l’uomo e l’ambiente. Anche il più semplice ed inaspettato gesto che compiamo ogni giorno può modificare notevolmente la qualità di vita. Lo abbiamo spiegato nell’articolo: “Incredibile come il cervello possa eliminare le sostanze tossiche se si svolge adeguatamente questa azione quotidiana”. Tutti questi risultati mostrano quanto sia ormai impossibile pensare la mente staccata dal corpo e quanto il benessere dell’una ricadano sull’altro.

Molti lo trascurano ma l’attività fisica può migliorare questa funzione del cervello rendendolo una bomba

I ricercatori thailandesi hanno analizzato un campione di quasi 1.500 studenti per verificare la connessione tra movimento quotidiano e incremento della creatività. L’enorme campione ha garantito una buona distribuzione dei partecipanti in base alle differenti fasce di età, ordine di scuola e regione di appartenenza. I dati hanno mostrato che esiste una forte connessione positiva tra l’aumento della creatività in soggetti con una vita attiva a differenza dei più sedentari.

Un dato che non stupisce se si pensa che basta già un impegno moderato per ottenere grandi benefici. È quanto ha mostrato un ulteriore studio che abbiamo illustrato nell’articolo: “Camminare ogni giorno produce un ulteriore e straordinario effetto inaspettato secondo la scienza”. La ricerca thailandese ha inoltre evidenziato quanto il gioco attivo rappresenti una importante occasione per trascorrere più tempo in compagnia della famiglia e dei coetanei. Conoscendo dunque i molteplici vantaggi che l’attività motoria procura e grandi e piccini, i dati ricordano quanto valga la pena ritagliarsi del tempo per svolgerla. Chi deve cominciare da zero, potrebbe partire con 3 semplici esercizi da fare stando seduti per iniziare a migliorare lo stile di vita.