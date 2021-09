Le agevolazioni che interessano il titolare della Legge 104/92 sono numerose e di diversa natura. Ciascuna di esse può variare in ragione della disabilità specifica ed estendersi in taluni casi anche al familiare del quale il disabile è a carico. Un esempio lo abbiamo fornito nell’articolo “I familiari del titolare Legge 104 possono ottenere questa importante agevolazione nel contratto di lavoro”. In un simile contesto che tende ad agevolare specifiche forme di difficoltà, è possibile ricevere una riduzione sui costi di acquisto del cane guida. Non tutti sanno che con la Legge 104 si possono comprare questi animali con detrazione del 19% sui costi IRPEF. Vediamo di seguito di cosa si tratta e quando è possibile fruirne.

In quali casi si ha diritto alla detrazione fiscale IRPEF

La detrazione per l’acquisto e il mantenimento del cane guida è una delle agevolazioni che spettano ai soggetti non vedenti titolari di Legge 104. La normativa garantisce un benefit economico tanto al momento dell’acquisto quanto sulle spese di mantenimento. Il fine principale consiste nell’assicurare una maggiore autonomia al soggetto affetto da deficit alla visione e migliorarne la qualità della vita. Per il mantenimento, si può ottenere una detrazione fino a 1.000 euro motivando i costi sostenuti in sede di dichiarazione dei redditi. In un approfondimento precedente abbiamo chiarito quali documenti presentare affinché si ottenga il rimborso richiesto. Nel caso dell’acquisto, è bene tener presente che si ammettono determinate condizioni affinché si possa rientrare tra i beneficiari del bonus.

Non tutti sanno che con la Legge 104 si possono comprare questi animali con detrazione del 19%

Il primo aspetto da chiarire circa la detrazione per il cane guida riguarda i soggetti che possono acquistarlo. Tale ausilio è destinato alle persone non vedenti. La circolare n. 19/E 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato cosa si intende per soggetti non vedenti che hanno il diritto a ricevere l’agevolazione. Questo è il primo e fondamentale requisito sanitario da soddisfare. La detrazione la può richiedere il soggetto non vedente in prima persona oppure il familiare di cui la persona non vedente risulta fiscalmente a carico.

Pensiamo, ad esempio, ad un genitore che effettua la spesa per conto del figlio con tale deficit. In una simile circostanza, la richiesta di detrazione del 19% avviene quando si presenta la dichiarazione dei redditi. È importante ricordare che il beneficio spetta una volta ogni quattro anni. L’unica eccezione che si ammette è la perdita dell’animale in questo arco di tempo. Allora in quel caso è possibile detrarre il nuovo acquisto anche prima dei quattro anni. Quando si presenta la domanda, il contribuente sceglie se ottenere la detrazione in quote di pari importo distribuite su quattro anni, oppure in unica soluzione.

