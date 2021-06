Con l’arrivo dell’estate e del caldo torrido, è inevitabile mangiare un gelato per rinfrescarsi. Così goloso e appetitoso, è una gioia per la vista e per il palato. È l’alimento estivo per eccellenza. Con le sue origini antichissime, è considerato da sempre uno dei dolci della tradizione italiana, più amati e conosciuti in tutto il mondo.

Non è facile resistere alla sua bontà, ma spesso evitiamo di mangiarlo, soprattutto quando la prova costume si avvicina.

Molti lo considerano ancora un alimento da evitare ma sbagliamo perché questo gelato ha meno calorie e può essere mangiato durante la dieta

Ma possiamo concederci questo peccato di gola quando siamo a dieta? Nelle giuste modalità e porzioni, si può pensare di fare un piccolo strappo alla regola.

La prima cosa da fare, è scegliere sempre un gelato artigianale, prodotto con ingredienti semplici e genuini. Evitare o limitare il consumo di quello industriale, che spesso contiene grassi idrogenati, coloranti e additivi.

I gelati alla crema sono molto appetitosi ma calorici. Se seguiamo una dieta controllata il gelato migliore da mangiare è quello alla frutta. Scegliamo gusti come limone, cocco e fragola, o un sorbetto per sentirci meno in colpa. L’apporto calorico sarà minore rispetto ad un gelato al cioccolato.

Naturalmente cerchiamo di non abusarne, per evitare di mettere a rischio i nostri progressi e i traguardi raggiunti con la dieta. Scegliendo sempre la coppetta e non la cialda, eviteremo di assumere calorie in più.

Se decidiamo di concederci un gelato alla frutta, ricordiamoci di accompagnarlo sempre ad un pasto leggero come un’insalata o una verdura, o come sostituzione dell’abituale spuntino.

Un piccolo accorgimento

Evitiamo sempre di mangiare il gelato direttamente dalla vaschetta. Il rischio è quello di non sapersi fermare e mangiare una grande quantità di gelato, anche se si tratta di gelato alla frutta.

