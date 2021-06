Come sappiamo ormai da tempo, il Covid ha stravolto le nostre vite da tutti i punti di vista. Non ultimo quello finanziario con la necessità di rivedere, per forza di cose, il portafoglio investimenti. Ma visto che la pandemia forse verrà presto sconfitta è l’ora di non investire più su farmaceutici e biotecnologie che nell’ultimo anno sono saliti di molto?

Inizialmente, infatti, anche per l’esigenza di adottare misure igieniche radicali, il settore healthcare è stato, insieme con quello dei titoli tecnologici, quello preferito dagli investitori. Parallelamente si è registrato un incremento anche della visibilità per discipline quasi ignorate in Italia come, ad esempio, la telemedicina. Successivamente si è fatta largo la necessità di trovare il prima possibile un vaccino. Da qui un’ulteriore spinta anche per il ramo delle varie aziende specializzate e del biotech.

In realtà non tutti sembrano essere d’accordo su questo cambio di rotta. Basti pensare al prossimo arrivo di possibili, nuove pandemie. Alla base di questi timori ci sono gli ormai innegabili cambiamenti climatici e la scomparsa di interi habitat naturali. A questo si aggiungano anche le migrazioni, l’urbanizzazione e l’invecchiamento progressivo della popolazione. Tutto questo, al di là delle problematiche socio ambientali che porterà, mette in evidenza un mega trend che potrebbe non esaurirsi con la probabile vittoria sul Covid.

I rating degli analisti

Anche per questo motivo, poco meno di un mese fa, Oppenheimer consigliava alcuni titoli da comprare, alcuni dei quali erano delle aziende ancora in fase di crescita e quindi con ampi margini sui potenziali. Tra queste Infinity Pharmaceuticals Inc. (target a 9 dollari) focalizzata sullo sviluppo di farmaci per contrastare vari tipi di tumore. Per di più può vantare anche accordi di collaborazione con nomi come F. Hoffmann-La Roche e Bristol Myers Squibb. Nome più noto, invece, è quello di Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB). In questo caso è Bernstein che punta sul titolo con un rating Outperform, in rialzo rispetto al precedente Market Perform (target fissato a 500 dollari). Sempre su Biogen si è pronunciata anche UBS che ha aggiornato il suo rating che da neutral è diventato buy.