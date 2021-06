Molte persone scelgono di cucinare piatti seguendo la tradizione. Questa non è solo frutto di antiche ricette, ma riguarda anche il periodo migliore in cui ingredienti e prelibatezze sono scelti per decorare le nostre tavole e onorare tutti i tipi palati.

Tra questi, abbiamo sempre pensato che il baccalà è il pesce d’eccellenza per il periodo natalizio.

In realtà, questo pesce che mangiamo soprattutto in inverno è perfetto per dare sapore e leggerezza ai piatti estivi ed è anche molto economico.

Le proprietà del baccalà

Il baccalà è un pesce ipocalorico, cioè povero di calorie e perfetto per le diete dimagranti. Viene spesso confuso con lo stoccafisso ma con questo termine si indica il merluzzo essiccato. Invece, il baccalà rappresenta il merluzzo salato.

Il baccalà è ricco di nutrienti e rappresenta una fonte di proteine che supera di gran lunga la carne. È un pesce a lunga conservazione grazie al processo di pulitura e trasformazione cui è sottoposto. Inoltre è un pesce magro, veramente povero di grassi e ad alto contenuto di fosforo. È questo il motivo per cui è anche così adatto all’alimentazione dei bambini. Non manca la vitamina A, la lisina, e l’Omega 3-6-9.

Sono veramente tanti i modi in cui può essere cucinato: al forno, in umido, in ammollo, gratinato, alla griglia. È ottimo anche come condimento per dare sapore ai primi piatti senza rinunciare alla propria linea.

Una facile ricetta per un primo piatto leggero e gustoso

L’amatriciana di baccalà è la ricetta ideale per preparare un primo piatto leggero in grado di soddisfare anche i palati più difficili.

Per prepararla occorrono:

-250g di baccalà;

-120 g di pomodorino datterino;

-2 cipolle bianche;

-300 g di fettuccine;

-5 foglie di basilico;

-olio evo q.b.;

-pepe q.b.

Procedimento

Per preparare il condimento è necessario soffriggere le cipolle nell’olio a fuoco lento fino a quando non saranno ben dorate. Lavare e tagliare a metà i pomodorini e aggiungerli al soffritto. Poi, tagliare il baccalà a pezzetti e unirli nella padella con la cipolla dorata e i pomodorini.

Infine, lessare le fettuccine e saltarle nel sugo aggiungendo le foglie di basilico.

È importante fare attenzione con il sale: il baccalà è già molto salato, motivo non bisogna aggiungerlo al condimento. In alternativa, per rendere la pietanza più cremosa, si potrà optare per 2 cucchiai di parmigiano.

Il risultato sarà veramente unico e si capirà finalmente perché questo pesce che mangiamo soprattutto in inverno è perfetto per dare sapore e leggerezza ai piatti estivi ed è anche molto economico.