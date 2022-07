Dopo oramai due anni di spostamenti limitati in cui ci si è privati di vacanze e di relax, finalmente sembra essere arrivato il momento per divertirsi. Molti, quindi, sfruttano questi ultimi giorni di luglio per studiare un modo tattico per assentarsi da casa durante le due settimane di ferie di agosto. Fra tutte le commissioni da fare ce n’è anche una che riguarda la gestione delle proprie vivande. È infatti necessario consumare tutti gli alimenti freschi in modo da non sprecarli e non trovarli poi in cattive condizioni al proprio ritorno. Ma non solo: è meglio anche conservare qualcosa in congelatore per non dovere subito mangiare fuori quando si torna. Per questo oggi spieghiamo come fare scorta in frigo e freezer in modo da avere il cibo pronto al proprio ritorno dalle vacanze. Scopriamo insieme qual è il modo migliore in cui possiamo fare.

I cibi pratici da avere sempre in casa per non essere costretti a correre al supermercato

Prima di andare via per le vacanze consigliamo di acquistare alcune tipologie di cibo da tenere in dispensa. Fra queste ci sono sicuramente le scatolette di tonno, la pasta secca, il riso e i fagioli confezionati. Invece si possono mettere all’interno del frigorifero dei prodotti sott’olio come i peperoni, le acciughe, le olive oppure i capperi. In questo modo, una volta rientrati, si può preparare in tutta comodità un primo piatto composto da pochi ingredienti.

Come fare scorta in frigo e freezer per avere il cibo pronto dopo le vacanze

Passiamo, però, prima a gestire quello che abbiamo già comprato. La prima cosa da fare è quella di consumare gli alimenti che non possono essere cotti, come ad esempio sedano, cetrioli e lattuga. Allo stesso modo è meglio mangiare sul momento uova e formaggi freschi. Invece quelli che si possono cucinare è meglio saltarli in padella con un filo di olio in modo da congelarli e poi avere un contorno pronto da scongelare. Lo stesso vale per la carne e il pesce. Per non trovare poi le patate con le inflorescenze suggeriamo di pelarle, bollirle e metterle in congelatore. Si possono inserire in una vaschetta al naturale oppure si possono mescolare insieme a delle cipolle finemente affettate e cotte. È importante non consumare questo alimento quando presenta dei germogli perché potrebbe portare a delle spiacevoli conseguenze.

