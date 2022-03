Sempre più persone riscoprono il gusto di fare pane e pizza in casa. È un modo per riscoprire le antiche tradizioni e in qualche modo per sentirci più italiani. Potrebbe essere anche l’occasione per invitare qualche amico a casa o far contenti i bambini.

Per pizza e pane fatti in casa non mancano i consigli su internet, spiegati anche attraverso dei video. Basterebbe cliccare “video pane o pizza fatta in casa” che subito apparirebbe una lista lunga di consigli. Non ci resterebbe che seguirli per imparare a impastare e infornare pizza e pane.

Tuttavia, se si volessero seguire dei consigli sperimentati, potremmo partire da quelli che riguardano l’impasto. Siccome è fatto da pochi ingredienti, la scelta di questi diventa prioritaria. La farina prima di tutto, che è l’ingrediente principale. Molti la scartano e invece è la farina che permette delle pizze e del pane gustosi. Ma alla farina affianchiamo anche l’acqua, il sale, un pizzico di zucchero e un filo d’olio.

Come attivare bene il lievito

Per un impasto ben fatto potremmo seguire qualche buon consiglio. Il segreto sono la qualità degli alimenti, la tecnica di lavorazione e il tempo di lievitazione. Per ottenere una buona lievitazione dell’impasto, bisogna attivare bene il lievito.

Questo si scioglie grazie all’acqua tiepida, che si aggiunge alla farina, e al lavoro delle mani nell’impastare. Insieme al lievito si aggiunge anche un pizzico di zucchero. Questa quantità piccola non serve ad addolcire l’impasto, quanto ad accelerare l’attivazione del lievito. Da non dimenticare quando si impasta. Comunque anche la scelta della farina è importante.

Molti la scartano e invece è la farina migliore per fare una pizza ineguagliabile e un pane morbido, gustoso e dalla crosta croccante

Di per sé pizza e pane si possono preparare con diversi tipi di farina. La più utilizzata è la farina di tipo 00. Si produce solo la parte interna del chicco di grano. È la farina più raffinata e per questo è scarsamente nutriente. Vi è poi la farina di tipo 0, che ha le stesse caratteristiche della 00, ma con pochi nutrienti in più.

Altre due farine interessanti sono la semintegrale di tipo 2 e la farina integrale. A differenza delle due precedenti si producono con tutto il chicco di grano, crusca compresa.

Infine vi è la farina di tipo 1. Questa farina si produce dalla macinazione di tutto il chicco, crusca compresa. Poi attraverso un setacciamento, passa la parte bianca, soprattutto il germe intero più nutriente, e parte della crusca. Le proprietà di questa farina sono fantastiche. Ha la capacità di conservare la stragrande quantità degli elementi nutritivi del grano. In più si aggiunge parte della crusca.

Nell’impasto di pane e pizza la farina di tipo 1 dona morbidezza, consistenza e gusto. La crosta del pane diventerà croccante e l’interno soffice e compatto. È proprio questa la farina per preparare pizza e pane fantastici. In alternativa, anche la farina semintegrale di tipo 2 è molto adatta alla panificazione.