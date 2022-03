Armi all’Ucraina e Corte Penale Internazionale, ecco i fondamenti legislativi della decisione dell’Unione e della Corte

L’Ucraina chiede, l’Unione risponde. A darci lumi sulla decisione dell’Unione, Emanuele Cimiotta, professore di Diritto Internazionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma. «C’è una richiesta di assistenza diretta all’Unione e questa sulla base dei Trattati istitutivi, nell’ambito della politica estera e per la sicurezza comune, ha adottato una decisione che – precisa – non è una direttiva ma appunto una decisione».

Gazzetta Ufficiale dell’UE

I dettagli li estrapoliamo dalla pubblicazione sulla Gazzetta dell’UE. Tale «decisione è relativa a una misura di assistenza […] per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiali e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza». L’importo deciso è di 450milioni di euro. Tale somma «non può attingere al bilancio ordinario dell’Unione – ci dice il Prof – infatti è stato istituito un fondo apposito cui converge l’apporto degli Stati aderenti». Ci sono però delle condizioni precise rispetto alla finalità d’uso delle forniture. «La misura implica la capacità dell’Ucraina di difendere il territorio e i cittadini. Perché questo avvenga il diritto stabilisce dei limiti. Ad esempio, le armi non dovranno mai essere usate per crimini contro l’umanità. Né a scopi diversi dalla difesa della popolazione civile del posto e del territorio.

Per intenderci, ad esempio, l’Ucraina non potrà usare queste armi per entrare in Polonia». L’Alto rappresentante – leggiamo dal testo della Decisione – conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

Il nodo della Corte Penale Internazionale

Tra le numerose voci in campo, Zelensky avrebbe fatto cenno della Corte Penale Internazionale e della possibilità per Putin di finire così il suo mandato politico. Per inciso alla Corte Penale Internazionale compete il giudizio dei crimini più gravi: il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Ha sede all’AIA in Olanda ed è nata nel 2002. Non è organo dell’ONU ma è necessario precisare che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU può assegnare alla Corte casi specifici.

Armi all’Ucraina e Corte Penale Internazionale, ecco i fondamenti legislativo della decisione dell’Unione e della Corte

«Il procuratore della Corte ha aperto un’indagine su possibili crimini di guerra e crimini contro l’umanità in Ucraina – ci spiega il prof – inoltre la Corte ha già condotto un’indagine preliminare sui crimini legati alle vicende del 2014 e pare ci siano margini». Le indagini, ci precisa il docente, «riguardano la possibilità siano stati commessi dei crimini da parte di entrambe le forze in campo, quindi sia russe che ucraine».

Putin all’AIA?

«Se tra questi indagati potrebbe esserci anche Putin? Sì, potrebbe esserci. D’altra parte, è stato così già per altri leader politici. I casi più noti riguardano il Sudan Darfur, il Mali, la Repubblica Democratica del Congo».

Armi all’Ucraina e Corte Penale Internazionale, ecco quali sono i fondamenti legislativi della decisione dell’Unione e della Corte avvalorati dalle spiegazioni dell’esperto di diritto internazionale. La guerra in campo pare protrarsi oltre le più pessimistiche previsioni. Bisognerà vedere gli effetti dal supporto armato dell’Unione e intanto l’avanzare dei lavori della Corte.