Il sestiere di Cannaregio è uno tra i più estesi di Venezia e anche il più popolato. È situato a nord del Canal Grande. I luoghi da visitare sono tanti e quando si organizza un viaggio con i bambini, anche se il tempo a disposizione è poco, è possibile fare diverse attività per stimolare la loro fantasia.

Il quartiere ebraico è il più antico d’Europa e le visite alle sinagoghe sono in grado di interessare anche i più piccoli e rendere istruttiva la permanenza.

Cosa piace ai piccoli turisti

La prima cosa da fare per emozionare i bambini è sicuramente un giro in vaporetto o in gondola.

La stazione di Santa Lucia è un ottimo punto di partenza e ci permette di respirare l’atmosfera turistica grazie ai numerosi negozi di souvenir.

Possiamo far vivere l’esperienza ai bambini e approfittarne per spostarci in un punto che ci interessa. Se ci capitano delle offerte che prevedono il giro gratuito per i minori non facciamocele sfuggire, sarà una prima occasione per risparmiare.

Passare sotto alcuni dei ponti più belli di Venezia come quello dei Tre Archi o il ponte degli Scalzi è un’esperienza emozionante che di certo non dimenticheranno.

Se non conosciamo bene la città, il tour guidato a piedi è una soluzione.

Dal ponte di Rialto è possibile arrivare alla casa del Tintoretto e durante la passeggiata conoscere le storie sulle leggende veneziane e sui fantasmi. I racconti sono inclusi nel tour.

Itinerari e attrazioni veneziane per trascorrere 3 giorni a passeggio con i bambini per il sestiere di Cannaregio e stimolare la loro fantasia

Avendo a disposizione 3 giorni, le cose da fare a Venezia sono tantissime. Ai bambini solitamente piacciono campanili e giardini. La Chiesa dei Santi Apostoli permette di ammirare La Comunione di Santa Lucia del Tiepolo e il campanile della chiesa dove svetta un orologio dorato molto caratteristico.

Nella Chiesa della Madonna dell’Orto troviamo i dipinti di Tintoretto e a Ca’ d’Oro possiamo visitare il Palazzo Ducale e far ammirare ai bambini la facciata con i marmi.

Ai piedi del ponte delle Guglie troviamo l’ingresso dei giardini di Savorgnan.

È un’attrazione che non può mancare nei nostri giri, una vera oasi ricca di piante pregiate di ogni tipo e dimensione che rimane spesso aperta al pubblico. Possiamo vivere qualche ora di svago lasciando i bambini liberi di girare e di divertirsi in libertà.

Una visita ai musei

Tenere impegnati i bambini è sempre difficile. Itinerari e attrazioni veneziane per trascorrere 3 giorni a passeggio con i bambini per il sestiere di Cannaregio e stimolare la loro fantasia non mancano.

Spostarsi con i vaporetti e le gondole è un divertimento e ne possiamo approfittare per visitare il Museo di Storia Naturale che si trova nelle vicinanze.

Il museo prevede prenotazioni per famiglie ed eventi speciali gratuiti per fasce di età comprese tra i 4 e i 14 anni.