Un titolo azionario da comprare ad agosto e trarre profitto in autunno

TXT e-solutions è un ottimo esempio di titolo azionario da comprare ad agosto e trarre profitto in autunno. Si trova, infatti, nella condizione di aver avuto una performance peggiore del settore di riferimento, ma anche vicino a un importantissimo livello che se rotto in chiusura di settimana potrebbe portare a un rialzo del 50% per/entro novembre 2021.

Dal punto di vista della performance relativamente ai suoi competitors, il titolo in questione negli ultimi cinque anni ha sempre fatto peggio del suo settore di riferimento. Ad esempio, a cinque anni la sua performance dell’11% circa va confrontata con quella del 108% media del settore di riferimento. Nell’ultimo anno le cose non sono andate molto meglio con una performance dello 0,1% da confrontare con una media del 77,5%.

Se, però, si guarda al grafico, ci si rende conto che un importante rialzo potrebbe essere alle porte. Una chiusura settimanale superiore a 8,09 euro, infatti, darebbe il via a una proiezione rialzista che ha come I obiettivo di prezzo area 8,96 euro.A seguire, gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura. La massima estensione si trova in aera 11,76 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo di circa il 50%.

Ovviamente fino a quando non assisteremo al break rialzista di area 8,09 euro il potenziale rialzo è sempre a rischio. In particolare, una chiusura settimanale inferiore a 7,55 euro aprirebbe le porte a una discesa almeno fino in area 6,5 euro.

Secondo gli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40% circa. Dal punto dei fondamentali, poi, ci sono molti indicatori che esprimono un’Interessante sottovalutazione.

L’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Questa sottovalutazione è confermata dalla valutazione sulla base dei multipli degli utili che vedono il titolo sottovalutato del 20% rispetto ai suoi competitors. Infine, il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione di circa il 200%.

Un titolo azionario da comprare ad agosto e trarre profitto in autunno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo TXT e-solutions (MIL:TXT) ha chiuso la seduta del 9 agosto a quota 8,16 euro in rialzo del 1,24% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

