Molti la buttano senza sapere che a Natale la buccia del limone vale oro per questa importantissima funzione

L’avvicinarsi delle festività natalizie porta molte persone ad addobbare la casa in diversi modi. Si va dal classico presepe all’abete, vero o finto.

Queste decorazioni fanno parte della nostra tradizione. Per le popolazioni antiche proprio l’abete era visto come il tramite tra l’uomo e gli dei.

Tuttavia chi ha in casa animali domestici dovrebbe fare attenzione alla loro incolumità.

Infatti l’albero vero può creare diversi problemi in presenza di cani e gatti. Anche se secondo i sondaggi l’albero di Natale scelto dalla maggior parte delle persone è quello finto, più semplice da gestire rispetto quello vero.

Nonostante questo una parte della popolazione preferisce portare in casa un abete vero, da scegliere con cura presso rivenditori autorizzati.

L’albero vero, specialmente se tenuto in casa, potrebbe creare non pochi rischi agli animali domestici.

Attenzione a questi rischi

Innanzitutto, gli aghi degli abeti potrebbero essere ingeriti da cani e gatti curiosi. Il rischio che potrebbero correre è legato al fatto che gli aghi tenderanno ad incastrarsi nella laringe o nell’esofago provocando conseguenze disastrose.

Se ci si accorge che l’animale è strano e non si comporta come sempre bisognerà correre immediatamente dal veterinario.

Gli aghi ingeriti, infatti, potrebbero provocare infezioni e perforazioni.

Oltre agli aghi anche l’acqua contenuta nel sottovaso potrebbe causare dei problemi agli animali domestici. Infatti, la presenza di sostanze tossiche rilasciate dalle radici rende l’acqua dei sottovasi vietata a cani e gatti.

Prima di passare ai rischi legati alle palline e ai vetri si scriverà ancora dell’abete e, più precisamente, della resina.

La resina degli abeti si attacca ai polpastrelli di cani e gatti che tenderanno a leccarla per rimuoverla. Ingerire questa resina non sarà per niente salutare per i nostri animali.

Oltre all’abete anche le palline possono costituire un rischio, soprattutto per i gatti. Il rischio è sempre quello di avvelenamenti e perforazioni dell’apparato gastrointestinale.

Per non parlare, poi, delle palline di vetro che cadendo potrebbero spaccarsi e tagliare le zampe di cani e gatti.

Le luci elettriche, poi, potrebbero dare la scossa al gatto che si sta arrampicando sull’abete.

Durante il periodo delle festività in molti acquistano diverse piante come Stelle di Natale e Agrifogli. Si tratta di piante molto decorative ma tossiche per i nostri amici animali. Per questo motivo dovrebbero sempre essere tenute lontane da loro.

Per tenere il gatto lontano da abete o, in generale le piante, si potranno utilizzare le bucce di limone o di arancia. Con il loro aroma fastidioso riusciremo a tenere lontani i gatti dall’albero e dalle piante. Infatti molti la buttano senza sapere che a Natale la buccia del limone vale oro per questa importantissima funzione.

Tuttavia se il gatto tende a mordicchiare tutto o nel caso in cui ci sia anche un cane meglio evitare di utilizzarle.

Infatti gli agrumi e anche le loro bucce sono tra gli alimenti che cani e gatti non dovrebbero mai mangiare.