Neanche il tempo di lasciarsi alle spalle i primi giorni di novembre e le visite ai cimiteri che è già ora di tuffarsi nell’atmosfera natalizia.

Chi ama il Natale sa che da adesso ogni momento sarà buono per addobbare casa e tirare fuori l’abete.

Sono lontani i tempi in cui si aspettava pazientemente l’8 dicembre per fare l’albero di Natale. Oltre all’abete e al presepe si potrebbe anche utilizzare questa bellissima pianta per decorare la casa.

Per quanto riguarda proprio l’albero le persone si suddividono tra chi lo preferisce finto e chi, invece, predilige quello vero.

Negli ultimi anni si è acceso un forte dibattito volto da un lato a condannare l’utilizzo di abeti veri e dall’altra quelli in plastica.

Tralasciando le motivazioni dell’una e dell’altra parte bisogna sottolineare che anche acquistare un albero vero può essere positivo. Come ogni cosa nella vita, bisognerà decidere con attenzione e buon senso, infatti sarà molto più difficile da gestire rispetto a quello in plastica.

Prepariamoci alle festività scegliendo questo albero di Natale da sogno che tutti i vicini ci invidieranno

Per acquistare un abete vero ci si dovrà rivolgere a vivai specializzati o garden center. Da evitare nel modo più assoluto l’acquisto di piante a radice nuda o senza radice da venditori non autorizzati e privi di certificazioni. Questi alberi probabilmente arriveranno dall’estero, tagliati senza attenzione per l’ecosistema.

Gli abeti provenienti da vivai saranno piante sane vendute con la loro zolla di terra e, soprattutto, con una certificazione.

La produzione, inoltre, di solito avviene in Italia su terreni non coltivati e lasciati a loro stessi.

Come curare

Quando si acquista un abete vero, però, bisognerà anche avere la possibilità di curarlo dopo le feste natalizie.

Nel caso in cui non si abbia a disposizione abbastanza spazio per farlo crescere in vaso si potrà restituire al vivaio.

Presupponendo di avere lo spazio l’abete potrà essere sistemato in un vaso di grandi dimensioni. Si tratta di una pianta molto robusta che necessita solo di terriccio universale, di ghiaia o argilla espansa sul fondo e annaffiature regolari. Dal momento che resiste bene al freddo ma teme il caldo dovremo avere l’accortezza di lasciarla sul balcone fino a Natale anche per evitare che cominci a perdere aghi. Dopo un breve periodo passato in casa l’albero potrà essere riportato fuori a gennaio.

Inoltre, andrà annaffiato quotidianamente e vaporizzato due volte al giorno per mantenerlo sano e rigoglioso. Prepariamoci, quindi, alle festività scegliendo questo albero di Natale da sogno che tutti i vicini ci invidieranno.