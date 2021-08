È una notizia che farà piacere a tutti coloro che non amano il passare del tempo e, con esso, anche l’ingrigirsi dei capelli. Si tratta di una scoperta recente infatti prima non si credeva possibile. Ecco perché sembra incredibile ma i capelli grigi possono riacquistare il loro colore perduto. Ma, è bene specificarlo, ciò accade solo in alcuni casi e in determinate circostanze.

La scoperta che i capelli possono tornare al colore originario è dei ricercatori della Columbia University di New York.

Lo stress intenso influenza i capelli

Abbiamo notato tutti quanti che, in caso di grandi difficoltà, anche i capelli ne soffrono. Le preoccupazioni della vita e lo stress psicologico hanno il potere di far diventare i capelli grigi.

Nella storia si raccontano due episodi legati alla vita dei grandi personaggi. Il primo riguarda la regina Maria Antonietta durante la Rivoluzione Francese. Si racconta che il giorno prima della sua decapitazione, visse con tanta sofferenza quei momenti, che tutti i suoi capelli divennero grigi. Stessa storia si narra di Tommaso Moro in Inghilterra. Imprigionato a causa delle sue idee, la notte prima della sua decapitazione, i suoi capelli incanutirono completamente.

Quando ritorna il colore?

Se finora era abbastanza noto il fenomeno dell’ingrigimento precoce dei capelli, la scoperta americana ci rivela che il processo inverso è possibile. Infatti, una volta passato lo stress e riacquistata la serenità mentale, i capelli possono ritornare al loro colore originario. Ma, come detto, si parla di casi di ingrigimento precoce dovuto ad eventi traumatici.

Con l’età infatti, i capelli diventano inesorabilmente bianchi, anche se questo processo non è uguale per tutti. C’è chi a 40 anni già mostra i primi capelli brizzolati e chi supera i 50 senza averne alcuno. Questo dipende dai geni di ognuno, che regolano il rilascio di melanina. È questa che determina la colorazione dei capelli.

Stando ai risultati ottenuti dai ricercatori dello studio, se i capelli sono diventati bianchi da tempo, non c’è possibilità che ritornino colorati. I capelli bianchi resteranno tali ad una persona di 70 anni, anche se non vive più sotto stress.

È vero però che a volte l’ingrigimento può dipendere dalla mancanza di alcuni elementi importanti come alcune carenze di vitamine. Si tratta di elementi essenziali per molte funzioni fondamentali del nostro corpo, come la produzione dei globuli rossi o la formazione del midollo osseo.

In particolare, la vitamina B12 offre benefici anche ai capelli.

Infine si tenga conto di due cose. Per rallentare l’insorgenza dei capelli bianchi ma anche per migliorare più in generale la qualità della vita, è sempre bene ridurre . Ovviamente, come detto, al di là dei singoli casi dovuti a stress, l’incanutimento resta comunque un processo naturale, che avviene col passare degli anni.

