Per dimagrire o rassodare alcune parti del corpo, non esistono troppe vie di scampo. Bisogna mangiare sano e fare attività fisica. La combo di queste due cose, infatti, ci fa perdere peso in tempi brevi e ci fa vedere dei risultati mirati e precisi. Eliminare una delle due attività potrebbe compromettere la buona riuscita del nostro faticoso intento. Per questo motivo, è importante cercare di trovare un equilibrio. Per quanto riguarda il cibo è necessario portare avanti una dieta variegata, che abbia una buona concentrazione di frutta e verdura di stagione, carboidrati, grassi “buoni”, e fare anche uno sgarro ogni tanto non ci fa male.

Anche allenarsi nel modo giusto è importante

Per quello che riguarda l’allenamento, invece, sarebbe meglio avere dei giorni alla settimana fissi nei quali dedichiamo un po’ del nostro tempo a fare alcuni esercizi di movimento e rassodamento. A seconda del nostro caso, possono essere più indicati alcuni allenamenti mirati per zona (glutei o maniglie dell’amore) oppure una corsa leggera e costante che rimetta in moto l’intero organismo. La cosa importante è non farsi prendere dall’adrenalina del momento. Soprattutto se siamo principianti, dovremmo iniziare piano piano, senza mettere troppo sotto sforzo il nostro fisico. Fare alcuni esercizi nel modo giusto è meglio che farne troppi in modo sbagliato.

Pochi sanno che è questo il momento migliore della giornata per fare sport e allenarsi anche a casa dimagrendo in pochissimo tempo

Un’altra cosa molto importante è capire quando è meglio allenarsi durante l’arco di una giornata. Il 90% delle persone decide in base ai propri impegni di lavoro e di famiglia, ritagliando 40-50 minuti al giorno del proprio tempo libero. Questo vale sia per chi preferisce acquistare l’abbonamento in palestra, sia per chi sceglie di farlo comodamente a casa. Fare sport al mattino è molto vantaggioso per vari motivi. Per chi vuole sviluppare forza nei muscoli sarebbe questo il momento più indicato, grazie ai livelli di testosterone che, dopo una buona colazione, sono al massimo. Infatti, questo ormone è risaputo essere collegato con la massa muscolare. Molti sconsigliano di fare allenamento a stomaco vuoto, poiché il corpo ha bisogno di tanta energia una volta sotto sforzo. Inoltre, bisognerebbe fare un buon riscaldamento dei muscoli prima di iniziare, essendo la prima attività del giorno.

Da un punto di vista fisiologico, invece, il momento migliore sarebbe nel tardo pomeriggio, almeno un paio d’ore prima di andare a dormire. Infatti i muscoli sono alla loro temperatura migliore. Questo non significa che non bisogna comunque fare un minimo di riscaldamento, anzi. È sempre ottimale per evitare stiramenti dei muscoli freddi al primo esercizio. Entrambe le soluzioni funzionano con un ritmo di vita regolare e scegliendo sempre la stessa ora durante la settimana. Pochi sanno che è questo il momento migliore durante l’intera giornata per rassodare e dimagrire. Mentre al mattino è meglio farlo per aumentare la forza dei nostri muscoli.