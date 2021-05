Dobbiamo sempre stare molto attenti alla dieta che seguiamo. La cosa più importante è che sia varia ed equilibrata, e che ci dia tutte le sostanze necessarie per stare bene. Allo stesso tempo è anche accettabile fare uno strappo alla regola ogni tanto, e regalarsi qualche pasto un po’ più goloso. Stiamo però attenti a non esagerare però, ne va della nostra salute.

Oggi parleremo di un alimento che è spesso demonizzato come portatore di malattie anche gravi, e che però ha anche dei vantaggi da non sottovalutare. Molti dicono che la carne rossa fa male ma ecco perché fa bene al corpo e combatte l’anemia.

Non solo lati negativi

Togliamoci subito il peso principale: è vero che troppa carne rossa fa male. Infatti essa ha un forte contenuto di grassi, che in grande quantità possono portare problemi di salute. Inoltre determinati tipi di cottura, come quella alla griglia, possono generare sostanze cancerogene, quindi la moderazione è fondamentale. Nelle linee guida del Ministero della Salute si invita infatti a sostituire a volte la carne con altri tipi di proteine.

Tuttavia, non dimentichiamo che può anche farci bene.

Le sostanze importanti

La carne contiene molte proteine, che sono molto più semplici da assorbire rispetto a quelle vegetali. Esse permettono la corretta produzione di ormoni ed anticorpi, fondamentali per il buon funzionamento del corpo. Tra questi troviamo anche l’ormone della crescita, quindi la carne rossa è molto adatta per l’alimentazione dei bambini.

Contiene inoltre una gran quantità di vitamina B12 e di ferro, che protegge dall’anemia e stimola la produzione di globuli rossi. Bisogna però dire che non contiene le vitamine antiossidanti, come la vitamina C. Quest’ultima è tipica di frutta come ad esempio l’arancia.

Molti dicono che la carne rossa fa male ma ecco perché fa bene al corpo e combatte l’anemia. Quindi come succede spesso la parola d’ordine è moderazione. Teniamo conto di tutti gli aspetti, positivi e negativi, e riusciremo a tutelarci dai problemi di salute. Un ultimo consiglio: sarebbe meglio rimuovere tutto il grasso che riusciamo, e questo renderebbe già molto più sano il piatto.

