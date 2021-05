Gli amanti delle rose sicuramente sono a conoscenza delle fantastiche proprietà di questo fiore tanto amato. Le sue proprietà sono perfette per la cura della bellezza, in quanto hanno proprietà lenitive, idratanti e cicatrizzanti. Noi di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, illustriamo come grazie alle proprietà di questi meravigliosi fiori, si può creare un prodotto utile per numerose esigenze quotidiane. Infatti, pochi ne sono a conoscenza ma con questo prodotto fatto in casa si avrà un viso luminoso senza più imperfezioni ma soprattutto un ottimo lenitivo per prurito da zanzare. Ebbene sì, con soli 2 ingredienti, potremo avere una pelle luminosa, purificata, combattere l’acne e combattere il prurito da punture di zanzare. Inoltre, si può utilizzare anche come disinfettante per piccoli tagli e addirittura in caso di ematomi. In particolare, stiamo parlando dell’aceto di rose, ecco di seguito come prepararlo.

Procedimento per l’aceto di rose

Quello che occorrerà sarà un litro di aceto di mele, e una decina di rose raccolte al mattino. Si raccomanda che siano rose tenute lontane da fonti di inquinamento. Sciacquare velocemente le rose, staccare i petali, eliminando la parte bianca. Adagiare i petali su un canovaccio e tamponarli con carta da cucina per asciugarli.

Successivamente mettere i petali in un vaso con chiusura ermetica e versare l’aceto. Far riposare per 10/15 giorni in un luogo lontano dalla luce del sole. Filtrare il tutto e versare il prodotto in una bottiglia. Lasciare ancora per 7/8 giorni, prima di utilizzarlo. Si consiglia di utilizzare una bottiglia scura e di conservare il prodotto lontano dalla luce.

Questo prodotto fatto in casa potrà essere utilizzato come tonico per la pelle, soprattutto per chi ha una pelle grassa. É ideale per combattere l’acne. Basterà frizionarlo sul viso dopo la normale pulizia con il detergente. In questo modo la pelle sarà depurata da batteri ed impurità. Inoltre, grazie alle proprietà delle rose, avrà un effetto calmante, riducendo irritazioni e rossori della pelle.

Invece, nel caso di fastidioso prurito da punture di zanzare, basterà versarne un po’ su un dischetto di ovatta e poggiarlo sulla puntura. Il suo effetto calmante farà scomparire il prurito.

Inoltre, può essere utilizzato anche come condimento per le insalate.

