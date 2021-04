Con l’arrivo della bella stagione, stiamo iniziando a lasciare da parte i vari minestroni, polente, ed altri cibi tipicamente invernali. Ciò che vogliamo oggi è freschezza, semplicità, qualcosa da mangiare rapidamente mentre siamo in giardino a rilassarci.

Oggi vedremo proprio un alimento che fa al caso nostro, consigliando inoltre una rapidissima preparazione per impiattarlo in poco tempo. Insomma, ecco il piatto pronto in un minuto e che è perfetto in questi mesi di primavera.

L’affettato imperdibile

Spostiamoci dunque in Val d’Aosta, la regione all’estremo Nord dell’Italia che ci regala grandi gioie. Stavolta non parleremo della fonduta o di qualche piatto adatto ai climi freddi, ma ad un affettato perfetto per un aperitivo.

Stiamo parlando del lardo di Arnad, proveniente dall’omonimo paesino valdostano. Con soli 1200 abitanti circa, Arnad è ormai un punto di riferimento per il mondo degli affettati, poiché il suo lardo ha una caratteristica molto particolare. Esso è infatti l’unico lardo in Europa che ha ottenuto la certificazione di denominazione di origine controllata (D.O.P.).

La preparazione

Il lardo di Arnad si ottiene a partire dal lato o dal dorso del maiale. L’animale è sempre alimentato con castagne ed ortaggi naturali, affinché il prodotto abbia sempre il suo gusto caratteristico.

Quindi, una volta macellato il maiale, si taglia il lardo che è posto, entro i due giorni dopo la macellazione, in recipienti di legno. Qui viene disposto in modo particolare: si alternano strati di lardo ad altri di aromi, come pepe, rosmarino, e chiodi di garofano. Poi si cosparge il preparato con acqua salata. Poi, dopo un periodo di alcuni mesi (generalmente tra i tre ed i quindici) il lardo è pronto.

Una volta arrivato in casa nostra, esso può essere gustato come aperitivo, idealmente sopra fette di pane tostato e passate con un po’ d’aglio.

Ecco il piatto pronto in un minuto e che è perfetto in questi mesi di primavera. E se siamo proprio appassionati di lardo, consigliamo questo articolo che ci parla di quello di Colonnata.