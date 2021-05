Le specie e varietà di agrumi sono innumerevoli, alcune sono meno conosciute e trattate come minori.

Tra le specie di limone ne troviamo una meno diffusa ma che vale la pena di conoscere e, perché no, coltivare.

Questa varietà particolare è il limone caviale, conosciuto anche come finger lime per la forma allungata del frutto a forma di dita.

Si tratta di un albero sempreverde di medie dimensioni originario dell’Australia ma poco diffuso e conosciuto in Italia.

Caratteristiche

La forma di questo agrume è quella di un grande cespuglio ramificato con piccole foglie di colore verde lucido. I rami sono spinosi e i fiori hanno una colorazione che va dal rosa violaceo da chiusi fino al bianco da aperti.

I frutti di questa pianta maturano tra l’autunno e l’inverno, come si diceva hanno la forma di un dito e sono lunghi fino a dodici centimetri.

La buccia sottile e ricca di oli essenziali che varia dal verde al rossiccio. Ma la vera particolarità di questo agrume si trova al suo interno. Infatti, mentre i limoni classici sono divisi in spicchi qui la polpa assume il tipico aspetto del caviale.

Molti coltivano piante di limone sane e rigogliose ma pochi conoscono questa incredibile varietà diversa dal solito

Le regole di coltivazione sono simili a quelle della classica pianta di limone. Nelle regioni a clima mite potrà essere coltivato in giardino ma dovrà essere tenuto lontano dal rischio di gelate invernali.

Solitamente sopporta temperature minime fino a zero gradi ma, se non protetto con un tessuto non tessuto, comincerà a patire.

Dal momento che non sopporta i raggi diretti del sole dovrà essere sistemato in una posizione ben luminosa ma non esposta a sud.

Inoltre, la pianta dovrà essere ben protetta dal vento e dalle correnti di aria. La messa a dimora dovrà avvenire in primavera utilizzando un terreno a medio impasto e del concime organico.

Teme i ristagni di acqua, per questo motivo il terreno dovrà essere drenante.

Dopo la messa a dimora necessiterà di una abbondante annaffiatura e durante il primo anno necessiterà più acqua. In seguito, sarà da irrigare a seconda della necessità.

Per la produzione di frutti bisognerà aspettare almeno il terzo anno di età se si parte da una piantina piccola.

Conservazione e proprietà dei frutti

Frutto ricco di vitamina C ripieno di piccole palline tonde e ricche di succo di colore dal giallo al verde e rosso. Come nel classico limone anche qui il sapore tipico è aspro e pungente.

Ottimo per accompagnare pesce, antipasti e macedonie di frutta.

La buccia del finger lime potrà essere essiccata e utilizzata per aromatizzare diversi piatti.

La polpa, invece, si conserva a lungo e potrà essere congelata per rendere più intenso il sapore. È un frutto con proprietà antiossidanti benefiche per la salute.

Per capire come curare il limone in vaso si consiglia questa lettura.