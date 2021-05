Per pavimentare terrazzi, balconi e zone esterne alla casa si utilizzano mattonelle resistenti in gres o cotto, e quelle tradizionali sono in genere di colore rosso.

I mesi estivi sono alle porte e mettere in ordine gli spazi all’aria aperta, per poterli sfruttare con amici e famiglia, è una priorità. Di certo dopo i mesi invernali la situazione sarà a prima vita complicata, agenti atmosferici e uccelli non avranno risparmiato neanche un centimetro di pavimento. Il materiale di queste mattonelle è molto resistente, ma di contro è poroso, assorbe ogni cosa, quindi è necessario affrontare periodicamente una pulizia profonda. Non è raro che nonostante si usano diversi detergenti, aloni e macchie non abbandonano la superficie delle piastrelle. Prima di iniziare qualsiasi tipologia di pulizia bisognerebbe, con l’aiuto di una scopa di saggina, eliminare foglie ed eccessi di sporcizia, per poi passare i prodotti giusti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Vediamo quali sono i trucchetti per sgrassare e pulire in poco tempo le mattonelle rosse da esterno e godere degli spazi all’aperto.

Rimedi a costo zero

Un rimedio efficace per sgrassare il pavimento è mescolare, in un secchio riempito di acqua calda, 3 cucchiai di aceto bianco e 3 cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia. L’azione dei due ingredienti riuscirà a rendere tutto pulito in pochi minuti, grazie alle loro qualità. Basterà strofinare con scopa o straccio fino a che sarà tutto splendente. Invece di usare il sapone di Marsiglia è possibile sostituirlo con qualche goccia di detersivo biologico per piatti. Dopo aver passato lo straccio bisognerà assolutamente asciugare il tutto con dei strofinacci asciutti.

Un altro rimedio utile per gres e porcellanato è quello composto con 2 cucchiai di bicarbonato e un cucchiaino di detersivo per piatti.

Se le mattonelle sono particolarmente sporche ci vorrà un composto ancora più efficace per eliminare le macchie più ostinate. Servirà unire in un secchio colmo d’acqua:

10 cucchiai di alcol etilico;

10 cucchiai di aceto di vino bianco;

2 cucchiai di sapone ecologico per i piatti.

Versare poco alla volta la miscela a terra e con uno spazzolone strofinare animatamente la parte, poi sciacquare e asciugare, come negli altri metodi elencati.

Questi sono i trucchetti per sgrassare e pulire in poco tempo le mattonelle rosse da esterno e godere degli spazi all’aperto con l’arrivo dell’estate.