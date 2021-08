Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa ci siamo occupati in tante occasioni di rivelare quali possono essere le monete ricercatissime dai collezionisti e dagli esperti di numismatica e non solo. Infatti abbiamo anche fornito indicazioni utili per chi, poco esperto, potesse riconoscere le monete che magari sembrano come le altre ma che in realtà valgono molto di più.

Un esempio è la moneta da 50 centesimi di euro che molti vogliono ma che è davvero rara da trovare. Ma non solo centesimi perché esistono anche delle banconote che possono avere un valore davvero superiore al normale.

Infatti molti cercano questa banconota da 50 euro perché vale fino a 10.000 euro. Partiamo dal presupposto che ci sono delle caratteristiche molto semplici da riconoscere soprattutto per le monete. Fra queste abbiamo l’età, un difetto che può rendere la moneta unica oppure lo stato di conservazione.

Molti cercano questa banconota da 50 euro perché vale fino a 10.000 euro

Per le banconote è un po’ diverso perché ci sono la filigrana e lo sfondo politico, storico o sociale in cui è stata emessa. In realtà esiste un’ulteriore caratteristica ci può permettere di capire il suo valore e pochissimi lo sanno.

Ovvero parliamo dei numeri di serie. Ci si riferisce alla frequenza con cui compaiono nella banconota alcuni numeri. Questo può essere anche determinato dal caso, che però fa guadagnare tantissimo valore alla banconota oltre a quello scritto sulla stessa.

Cosa rende unica questa banconota da 50 euro

È proprio questo il caso della banconota da 50 euro che stiamo descrivendo, i cui numeri di serie consecutivi possono variare da 4 a 5. In questi casi il valore della banconota supera di molto quello atteso e se non si fa attenzione si può dare via una fortuna.

In particolare se si presenta questo caso incredibile ovvero che tale moneta può valere fino a 10.000 euro. È la situazione in cui i numeri di serie consecutivi sono sei o addirittura sette.

Se mai si dovesse avere questa moneta tra le mani allora si ha una fortuna incredibile perché, per i collezionisti, il valore di tale banconota può arrivare fine a 10.000 euro data la sua rarità.

Per ulteriori aspetti relativi alla banconota di 50 euro e ai numeri di serie, si consiglia la lettura di questo nostro articolo.

