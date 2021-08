Agosto è il mese delle ferie e delle partenze per moltissimi italiani. Una delle mete preferite dalla maggior parte della popolazione è sicuramente il mare.

Nonostante si immaginino le vacanze sotto l’ombrellone un vero toccasana è necessario prestare attenzione ad alcuni pericoli nascosti nell’acqua.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In un precedente articolo si era trattato di una delle esperienze più dolorose che possano accadere in spiaggia.

In precedenza si era spiegato cosa fare nell’immediato per mettersi in sicurezza dopo aver pestato un riccio di mare. Oggi, invece, si tratterà dei comportamenti da evitare.

Infatti, ci sono degli errori molto frequenti che potrebbero peggiorare la già poco piacevole situazione.

Non è raro imbattersi in soggetti che, presi dal panico, agiscono senza ragionare per davvero sulle conseguenze delle proprie azioni.

Pochi conoscono i 3 errori da non fare per togliere spine e aculei dalla pelle

Non grattare la parte lesa

Per prima cosa, per evitare di peggiorare i sintomi, bisogna trattenersi dal grattare la parte lesa.

Infatti, se da un lato si sentirà la necessità di grattare la zona in questione sarà importante limitare questa azione.

Grattando, infatti, si rischierà di spezzare ulteriormente i fragili aculei che si frammenteranno ulteriormente.

Non rimuovere gli aculei se risulta difficile

Subito dopo l’evento sarà importante cercare di rimuovere gli aculei utilizzando una pinzetta sterilizzata prima di disinfettare.

Tuttavia se gli aculei dovessero risultare molto difficili da estrarre si sconsiglia di forzare. Infatti, questo comportamento avrà come unico risultato quello di spezzarli in tante piccole parti.

Meglio consultare un medico che potrà praticare piccole incisioni per rimuovere gli aculei più ostinati.

Non bendare la ferita

Inoltre, anche se potrebbe sembrare un’azione corretta si sconsiglia di bendare la ferita.

Sarà preferibile, invece, lasciare la ferita libera per permettere ad eventuali aculei non ancora fuoriusciti di uscire.

Specialmente dopo aver utilizzato pomata all’ittiolo che favorirà l’espulsione di eventuali corpi estranei.

Ecco, quindi, perchè pochi conoscono i 3 errori da non fare per togliere spine e aculei dalla pelle.