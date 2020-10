Se ritenete che siano solo le monete in euro ad essere rare vi sbagliate. Queste banconote in euro hanno un grandissimo valore. Perciò attenzione se hai queste banconote in euro hai in mano una fortuna.

La banconota da 50 euro, occhio alla filigrana

Esistono delle banconote da 50 euro che sul filo d’argento, quello che attraversa la banconota, al posto di 50 euro c’è la scritta 100 euro. Bisogna leggerla in controluce. Questa banconota vale ben 7 volte il suo valore.

Occhio alla serie

Non solo la filigrana, ma anche il numero di serie di una banconota può indicare una preziosità. Se trovate delle banconote da 5, 10 o 20 euro, che abbiano nel numero di serie 5 numeri tutti uguali, oppure, oppure le cosiddette banconote poker cioè quattro numeri consecutivi uguali, o le banconote composte solo da 0,1 e 2. Queste valgono 100€.

Lo studio di Guy Sohier

Il francese Guy Sohier ha studiato le combinazioni di numeri che si presentano sulle banconote. Dopo anni di studio e di ricerche varie sul campo, definì anche il grado di rarità, per quanto riguarda la prima serie degli euro. Il numero di serie è composto da una lettera, che indica il paese, seguito da 11numeri. La lettera, per esempio, che indica l’Italia è la “S”. Ora sono state stabilite queste classificazioni.

Attenzione se hai queste banconote in euro hai in mano una fortuna. Numeri uguali e consecutivi

a) Se una banconota presenta 10 numeri differenti allora si può classificare “Non comune”.

b) Se il numero di serie è formato solo da una successione di 3 cifre uguali, allora si può definire “Raro”, per esempio S25772557225 una serie fatta solo di 2, 5 e 7.

c) Se invece di solo tre ce ne fossero solo 2, allora la classificazione è “Estremamente raro”.

d) Se invece tutti gli 11 numeri fossero uguali, allora la banconota sarebbe “Unica”.

e) Si può ben comprendere che chi ha in mano una di queste banconote, possiede una fortuna.