Il re della bella stagione è sicuramente il gelato che con la sua bontà e la sua freschezza conquista il cuore di grandi e piccini.

La nostra rubrica di cucina è piena di gustosissime ricette di gelato da fare a casa e in poco tempo, così da consumare un alimento gustoso ma salutare. Infatti, Gustoso e consigliatissimo nelle diete è questo il gelato pronto in 5 minuti che sta spopolando.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma anche le torte estive non sono da sottovalutare e sempre rigorosamente preparate in casa e con pochissimi ingredienti super gustosi ma salutari. Come È questa la torta protagonista dell’estate super veloce e fresca con solo 2 ingredienti.

Oggi però vogliamo proporre in chiave fit e gustosissima una ricetta classica della pasticceria italiana: il tiramisù.

La particolarità di questa ricetta sta nell’uso di alimenti sani, ma che abbinati in questo modo semplice danno origine ad un delizioso e fresco dolce al cucchiaio così buono e leggero che lascerà gli ospiti senza parole.

Tiramisù light alle fragole

Ingredienti per 4 bicchieri:

24 pavesini;

200 g di fragole;

300 g di skyr o kefir alla vaniglia;

100 g di ricotta light (o a scelta);

latte q. b.;

4/5 gocce di dolcificante o di stevia.

Delizioso e fresco dolce al cucchiaio così buono e leggero che lascerà gli ospiti senza parole

In una terrina mescolare la ricotta e lo skyr con il dolcificante, se il composto è troppo compatto aggiungere un cucchiaio di latte. Intanto in un recipiente versare il latte o dell‘acqua a seconda dei gusti e imbibire i pavesini.

Adagiare 3 pavesini sul fondo di ognuno dei 4 bicchieri. Intanto tagliare le fragole a pezzetti e lasciarle riposare in un contenitore così che esse rilascino un leggero sughetto. Aggiungere ai bicchieri contenenti i pavesini qualche cucchiaio di crema alla ricotta e un cucchiaio di fragole e ripetere l’operazione fino a concludere gli strati con un cucchiaio di fragole. Lasciar rassodare in frigo per 2 o 3 ore e servire.

Una ricetta facilissima da realizzare che non richiede particolari doti culinarie ma davvero gustosa per una pausa in compagnia davvero speciale, ideale come merenda o come dessert di fine pasto.