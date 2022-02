Un piano cottura in acciaio pulito e brillante è una vera soddisfazione in cucina. L’acciaio è un materiale che oltre a durare una vita, si può pulire facilmente. Basta però utilizzare i prodotti giusti. Oggigiorno si usano molto i rimedi naturali, a volte però in modo approssimativo. Capita anche con l’acciaio che invece di brillare, col tempo potrebbe diventare opaco.

Un rimedio da non usare sull’acciaio

Sono tanti i prodotti naturali che si utilizzano in casa per la pulizia di oggetti e ambienti. Tra i più noti, abbiamo il bicarbonato e l’aceto. Sono due prodotti che hanno una grande varietà d’impiego, ma che non vanno usati su alcune superfici.

La differenza fra aceto e bicarbonato è che il primo è un acido seppure blando e il secondo è al contrario una base. Se dovessimo pulire una superfice in marmo, l’aceto sarebbe sconsigliato. Poco per volta lo eroderebbe, mentre si potrebbe pulire con del bicarbonato.

Per l’acciaio è il contrario. Il nostro piano cottura risplenderebbe se pulito con dell’aceto, ma tenderebbe a diventare opaco con l’utilizzo del bicarbonato. Inoltre, per il piano cottura in acciaio molti buttano via questo scarto ma è fantastico per renderlo pulito e lucido.

Come disincrostare il piano cottura in acciaio

Per le incrostazioni e per pulire l’acciaio possiamo utilizzare, mischiandoli insieme, questi ingredienti. Prendiamo un po’ di sapone per piatti, dell’aceto bianco e dell’acqua. L’aceto oltre ad aiutare a pulire la superficie metallica, è utile anche per sciogliere le piccole incrostazioni di calcare. Basta passare questa soluzione di tre ingredienti con una spugnetta e poi asciugare con un panno morbido. Meglio evitare prodotti chimici che potrebbero alla lunga sbiadire l’acciaio. Infatti potrebbero contenere forti sostanze anticalcare che toglierebbero lucentezza alla superfice metallica.

Molti buttano via questo scarto ma è ideale per pulire, disincrostare e far brillare il piano cottura, meglio di bicarbonato e aceto

Per pulire il piano cottura d’acciaio un antico rimedio della nonna è la cenere del caminetto. Prendiamo la cenere dal camino e setacciamola con un colino in acciaio.

Ne prendiamo 4 cucchiai, che metteremo in una ciotola, a cui aggiungiamo un bicchier d’acqua calda. Con una spugna applichiamo al piano d’acciaio la soluzione di acqua e cenere. Strofiniamo dolcemente e asciughiamo con un panno asciutto. Questo antico rimedio della nonna farà brillare come non mai il piano cottura.

Se le macchie fossero ostinate, si può aggiungere alla cenere del succo di limone. Oppure qualche goccia di detergente per piatti ecologico, per rispettare l’ambiente.

