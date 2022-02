Se amiamo le essenze e i profumi, è possibile che ne possediamo molte confezioni.

Oli essenziali, eau de parfum e eau de toilette, il mondo dei profumi è vastissimo. Se desideriamo avere sempre con noi le nostre essenze preferite, possiamo scegliere delle versioni ridotte da viaggio da portare in borsa.

Se invece vogliamo portare i profumi anche sull’aereo, possiamo optare per i profumi solidi. Questi cosmetici sono composti da una parte cremosa miscelata assieme a oli essenziali ed essenze. Pratici e comodissimi, occupano poco spazio e non si rischiano di rompere in borsa o in valigia: in poche parole, sono ancor più pratici delle confezioni tradizionali.

Oggi vedremo, perciò, come creare un profumo solido seguendo questo semplice tutorial.

Fragranza portatile per un buon odore in ogni occasione

Se amiamo avere sempre un buon odore, dobbiamo avere sempre con noi la nostra fragranza preferita. Possiamo cercare in commercio la versione solida del nostro profumo, ma se non esiste, possiamo crearla da soli.

Avremo bisogno di una quantità di paraffina, di un forno microonde e di una scatola richiudibile.

Inizieremo sciogliendo in un contenitore di vetro una noce di paraffina. Questa sostanza di origine minerale è usatissima nel mondo dei cosmetici e delle creme. Quando l’ingrediente avrà raggiunto lo stato liquido, possiamo estrarlo.

Ora possiamo spruzzare nel contenitore una decina di spruzzi del nostro profumo preferito, di un olio essenziale o di un deodorante. Con un attrezzo in legno o in plastica dovremo miscelare per ottenere un composto uniforme.

Basterà mescolare a velocità moderata sino a vedere che il liquido ha lo stesso colore.

Come creare un profumo solido in poche semplici mosse con la nostra essenza preferita

Ora possiamo travasare il composto in una scatolina ermetica e aspettare che si solidifichi.

Per velocizzare il processo, possiamo lasciare in frigo per un paio di ore. Quando la paraffina si è raffreddata, assumerà una consistenza cremosa che ci permetterà di portare l’essenza sempre con noi.

Secondo molti, la paraffina rende la fragranza più persistente sulla pelle rispetto al profumo spruzzato. Anche dopo molte ore sentiremo la fragranza fresca e intensa.

Inoltre, questa sostanza è anche idratante ed è perfetta per la pelle secca più secca, anche per il freddo.

