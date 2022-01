Basterebbe un solo colpo di spugna per igienizzare e profumare sanitari e rubinetteria liberandoli dal calcare e dai cattivi odori

Quando bisogna prendersi cura della casa è sempre utile poter scoprire qualche soluzione nuova, che possa aiutare a risolvere i piccoli problemi di pulizia. A volte si ha voglia provare qualcosa che garantisca anche meno aggressività rispetto ad alcuni prodotti chimici, non a tutti graditi. La soluzione migliore sarebbe quella di utilizzare dei prodotti semplici, ma nello stesso tempo sicuri e utili.

Una casa in ordine

Prendersi cura della propria casa non è solo una questione di pulizie domestiche, ma anche di arredo e di colpo d’occhio. Certamente non è facile tenerla sempre in ordine pulita. Qualcosa tuttavia aiuta a rendere l’ambiente più armonioso. Sembra infatti che possa esserci una buona ragione per avere delle piante in casa. In genere, un po’ di verde crea un’aria più distesa all’interno di un appartamento e potrebbe anche aiutare ad avere un’aria più pulita.

Un altro rimedio interessante è l’utilizzo di profumi fatti con essenze naturali. Se non si avessero in casa le candele profumate naturali, allora si potrebbe ricorrere a qualche semplice espediente. Si potrebbero far bollire in una pentola dei rimedi aromatici, che sprigionino profumo. Sicuramente, servirebbe a diffondere in casa un’aria diversa e forse utile anche contro qualche insetto.

Una soluzione pratica e profumata

Per quanto riguarda invece le pulizie di casa, a volte basterebbe un solo colpo di spugna per igienizzare le superfici più importanti interessate dal calcare. Infatti potremmo aggiungere alle qualità dell’aceto anche quelle del limone e delle arance per creare un efficacissimo rimedio naturale. Potremmo eliminare così le fastidiose macchie di calcare, vero nemico della rubinetteria e dei sanitari.

Per preparare questo rimedio casalingo occorrono poche cose e non richiede alcun dispendio di energie. Si può fare tranquillamente in casa utilizzando gli scarti della frutta.

Basterebbe un solo colpo di spugna per igienizzare e profumare sanitari e rubinetteria liberandoli dal calcare e dai cattivi odori

Soprattutto in questo periodo invernale consumiamo molte arance e limoni. Invece di buttare le bucce, le utilizziamo per creare un portentoso rimedio che ci aiuterà a eliminare il calcare e igienizzare alcune superfici.

A questo scopo, cerchiamo di togliere dalle bucce la parte bianca, poi le laviamo per bene esternamente e le facciamo asciugare. Poi le andiamo a sistemare in un barattolo di vetro di grandezza media. A questo punto riempiamo il barattolo di aceto bianco, o di aceto di vino bianco, oppure di aceto di mele. Chiudiamo bene il barattolo e lo sistemiamo al buio in dispensa per un paio di settimane.

Otterremo così un liquido molto profumato che racchiude in sé delle particolari capacità che riescono ad eliminare il calcare. Infatti, la forza dell’aceto si mescola a quella delle bucce degli agrumi.

A questo punto, potremmo mettere tre cucchiai di questa essenza in uno spruzzino a cui andremo ad aggiungere dell’acqua. Utilizzeremo così questa soluzione per gli scopi indicati e per avere una casa igienizzata più pulita e più profumata.