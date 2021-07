Spesso quando si parla di malattie e di prevenzione ci sono dei temi che non vengono quasi mai toccati. Oggi per esempio parliamo di uno di questi temi cercando di fare il più possibile chiarezza. Infatti, pochi lo sanno ma questa parte del corpo è una delle più soggette al cancro alla pelle. Vediamo insieme di cosa si tratta e come proteggerla al meglio per evitare brutte sorprese.

Stiamo parlando dello scalpo. Il nostro cuoio capelluto, infatti, è una delle zone meno considerate quando si tratta di fare prevenzione. Molti profani pensano che i capelli forniscano una naturale protezione ai raggi solari e che per questo non ci sia bisogno di prestarci più di tanto attenzione. Invece anche questa porzione della nostra testa, oltre che a scottarsi, può sviluppare delle patologie maligne e problematiche da trattare. Secondo un articolo, pubblicato sulla rivista Dermatologic Clinics, un tumore sviluppato in questa zona infatti risulta particolarmente aggressivo e difficile da trattare proprio per la peculiarità di quest’area.

Due rimedi molto semplici per preservare la nostra salute

Come abbiamo già spiegato in questo articolo “Quest’abitudine che tutti noi abbiamo durante l’estate è altamente dannosa” l’abbronzatura non è un gioco. In linea generale infatti sarebbe meglio non sottoporsi ad un’esposizione prolungata ai raggi solari, soprattutto nelle ore più calde. Se proprio non si può evitare, allora è il caso di munirsi di una crema solare con un’adeguata SPF. Questo vale anche per il cuoio capelluto. Esistono infatti dei prodotti specifici che non appesantiscono troppo la chioma. Stiamo parlando di formati particolari, come i gel o gli stick protettivi. È importante applicarli soprattutto sulla porzione più esposta, ovvero la riga dei capelli. In alternativa si può sempre pensare di proteggersi con l’utilizzo di un cappello.

