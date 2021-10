A volte nelle condizioni di vita più difficili crescono le piante che ci donano i più preziosi alleati per la salute. La pelle è un organo molto importante per il nostro organismo ed è meglio mantenerla in forma. Così pochi conoscono i poteri straordinari della vitamina della pelle contenuta nell’olio di Argan.

La pelle è salute

I maschi non la considerano molto e le donne le danno tanta attenzione, ma la pelle invece è un tessuto prezioso. Anche se le cure che le diamo sono piuttosto estetiche, in effetti la pelle è un vero e proprio organo vivente.

Se non ci fosse la pelle il nostro corpo sarebbe invaso da miliardi di virus e batteri incontrollabili. La funzione della pelle è di creare un grande filtro e una protezione attiva verso l’ambiente esterno. Prendersi cura della pelle è perciò molto importante.

I fattori che mettono a rischio la nostra pelle sono anche legati ai tempi moderni. Nella nostra società si parla spesso di digital aging, l’invecchiamento della pelle prodotta dalla luce di smartphone e tablet.

Ai bordi del deserto del Marocco e solo lì, cresce un albero sorprendente, l’albero di Argan. Vive in un ambiente arido e nonostante questo riesce a sopravvivere a lungo, anche più di 200 anni. L’albero produce dei frutti i cui noccioli vengono spremuti, da cui si ricava un olio. Il prezzo di quest’olio è un po’ alto, ma è ben giustificato se si pensa che per fare un litro d’olio d’Argan ci vogliono ben 100 Kg di noccioli.

Le proprietà di quest’olio però sono notevoli e per questo è molto apprezzato. La sua ricchezza in acidi grassi e i suoi antiossidanti, benefici per la salute, gli donano delle caratteristiche piuttosto interessanti per la cosmesi.

Benefici

È un olio molto indicato per massaggiare la pelle, in quanto la rende elastica e luminosa. È ricco di vitamina F che è definita “la vitamina della pelle”. Nutre le cellule della pelle, mantenendola in forma. Ha anche un potere rigenerante dove si trovano pelle secca e cellule morte. Anche se ha degli effetti luminosi sulla pelle è tanto utile per i capelli.

L’olio di Argan oltre alla vitamina F è ricco anche di vitamina E ed A, ed è anche utile per idratare la pelle, prevenire le smagliature e nutrire le unghie. Usato caldo può donare delle fantastiche sensazioni attraverso il massaggio, di cui ne beneficano non solo la pelle ma anche i muscoli.

Anche in cucina ha il suo utilizzo. Con il suo gusto che sa di nocciola può essere utile per i piatti di carne e pesce.

Una preziosità del deserto per dare vitalità ed elasticità alla pelle.