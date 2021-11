Sintomo spesso sottovalutato, la diarrea potrebbe essere trattata con questi estratti vegetali

Può succedere e, anzi, è successo a tutti noi di avere delle terribili scariche di diarrea. La diarrea è infatti un sintomo comune a tutte le età e spesso si risolve in poche ore. In questi casi, raramente si richiedono cure mediche. Talvolta farmaci acquistabili senza consulto medico possono essere la soluzione più semplice. Eppure, secondo il Centro americano per la prevenzione e cura delle malattie (CDC), le malattie diarroiche sarebbero tra le maggiori cause di morte nei bambini di età inferiore ai 5 anni. Incredibilmente, la diarrea ucciderebbe ogni giorno oltre 2.000 bambini in tutto il Mondo, più dell’AIDS, della malaria e del morbillo messi insieme.

Le cause che inducono la diarrea sono molteplici. Il cibo che mangiamo (fichi, mitili, cozze) può portare a intossicazione alimentare e diarrea. Adulti celiaci possono avere pesistente diarrea nonostante seguano una dieta priva di glutine. Pazienti in ospedale potrebbero soffrire di diarrea a causa degli antibiotici. La diarrea può essere causata da virus, da batteri o dall’uso di farmaci e la lassativi. Molte condizioni patologiche sono accomagnate da questo sintomo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

La diarrea, soprattutto se persistente, ricorsiva o accompagnata da febbre, sanguinamento o prostrazione, richiede certamente maggiori approfondimenti clinici. Sintomo spesso sottovalutato, quindi, la diarrea potrebbe essere trattata con questi estratti vegetali.

Diarrea: consistenza e peso

Come si definisce la condizione di diarrea? La maggior parte di noi, direbbe che la presenza di liquidi nelle feci è la caratteristica principale della diarrea. Tuttavia questa condizione è difficilmente quantificabile. Pertanto, si preferisce considerare anche la frequenza e la quantità di evacuazione per valutare questa condizione. In particolare, tre o più evacuazioni al giorno sono anormali. Inoltre, si stima che ciascuno di noi evacui ogni giorno non più di 200-250 g di feci. Quantità più alte sono da tenere sotto osservazione.

Sintomo spesso sottovalutato, la diarrea potrebbe essere trattata con questi estratti vegetali

Da un articolo appena pubblicato (Abbott GW et al, 2021), sembrerebbe che composti estratti da diversi tipi di piante possano essere efficaci contro la diarrea. Soprendentemente, gli stessi estratti venivano utilizzati dai nativi americani per uso analgesico e come aiuto per i dolori gastrointestinali. Questo a dimostrare che la scienza possa, talvolta, trovare terreno comune e ispirazione da conoscenze curative empiriche di comunità isolate.

Sarebbero stati esaminati estratti metanolici preparati da 40 piante forestali di sequoie costiere californiani e testato il loro effetto su alcuni canali (chiamati canali del potassio KCNQ2/3) presenti sulla superficie delle cellule. KCNQ2/3 sarebbe presente nelle cellule nervose che percepiscono il dolore e ci si aspetterebbe che la sua attivazione lenisca il dolore impedendo la trasmissione del segnale del dolore.

Il team avrebbe scoperto che questi estratti attiverebbero kcnq23 e avrebbero in definitiva un’azione analgesica.

In maniera inaspettata, però, questi composti inibirebbero il relativo canale intestinale del potassio, KCNQ1-KCNE3. Questa scoperta sarebbe sorprendente poiché studi precedenti sui farmaci moderni avrebbero dimostrato che gli inibitori di KCNQ1-KCNE3 potrebbero prevenire la diarrea.

In altre parole, le molecole prese in considerazione in questo articolo sarebbero in grado, da una parte, di far diminuire il dolore e, dall’altra, di prevenire la diarrea. È una scoperta che potrebbe avere ripercussioni sulla ricerca di medicinali analgesici non oppiodi e sui farmaci per trattare la diarrea secretoria.