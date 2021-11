Ecco come invecchiare bene sopra i 60 anni con questi specifici cibi più alcune cattive abitudini da evitare

L’invecchiamento è un processo inevitabile e irreversibile. Non c’è niente da fare. Piano piano il nostro organismo comincia a degradarsi e subisce maggiormente l’attacco dei radicali liberi. Inoltre a causa di innumerevoli mutazioni, dopo i 50/60 anni le cellule nervose, che rispetto alle altre non si duplicano, non riescono più a funzionare così bene. Allora piano piano si degradano e poi muoiono.

Di certo è pressoché impossibile fermare questo processo. Ma possiamo cercare di rallentarlo e soprattutto di viverlo meglio. Ci sono, infatti, certe modalità di condurre la vita e certi cibi che causano un invecchiamento precoce. Vediamo allora come invecchiare bene sopra i 60 anni con questi specifici cibi più alcune cattive abitudini da evitare.

Per le donne ci sono alcuni cibi che le potrebbero aiutare come le arance, le mele, la lattuga e soprattutto le noci che favoriscono il movimento

Allora, prima di tutto è sicuramente consigliabile mantenere uno stile di vita sano, che preveda l’acquisizione continua e abbondante di frutta e verdura, le quali contengono un’enorme quantità di antiossidanti. Questi ultimi contrastano l’azione dei radicali liberi, che mettono a repentaglio la salute del nostro organismo.

Ci sono precisi tipi di frutta e verdura, e di altri alimenti, che aiutano in modo particolare le donne ad invecchiare bene. Riducono la mortalità, ma anche il rischio di invalidità e la fragilità delle ossa. Tra questi ci sono sicuramente le arance ricche di vitamina C in tutte le loro forme, ma anche i kiwi, le mele e le pere. Poi la lattuga che sia romana, riccia o normale. Infine anche semi, cereali integrali e noci. Queste ultime, secondo lo studio fatto, favoriscono il movimento e garantiscono una vita più agile e dinamica per le donne. Inoltre sono perfette da combinare a frutta e verdura, per potenziare i loro valori perché contengono alti livelli di omega 3. L’omega 3 protegge i muscoli, e anche, in generale, il sistema cardiaco e quello nervoso.

Ovviamente, oltre ai cibi, ci sono anche delle dinamiche relative allo stile di vita, che vanno seguite in un certo modo. Si devono abolire definitivamente il consumo di alcool e di sostanze gassate. Lo stesso deve accadere con il fumo. Le sigarette, infatti, portano ad una produzione grandissima di radicali liberi, che sono i nemici primari del nostro sistema immunitario e finiscono per indebolirlo.

Inoltre si consiglia di svolgere esercizio fisico giornalmente, attraverso il risveglio muscolare, ma anche tramite la corsa o delle lunghe camminate. Infine, bisognerebbe evitare di vivere in zone urbane troppo inquinate e troppo ricche di polveri sottili, che possono innescare una serie di problematiche che accelerano l’invecchiamento.

Gli studi, che sono stati fatti, hanno dimostrato che seguire questi consigli e stili di vita può ridurre del 70 % circa i danni dell’invecchiamento, ridurne la velocità e le malattie ad esso strettamente collegate.