In commercio esistono davvero tantissimi prodotti che aiutano a eliminare il fastidioso colore giallo dai capelli. Molti di questi sono simili a uno shampoo o a un balsamo. Non molti sanno, tuttavia, dell’esistenza di alcuni rimedi, quasi interamente naturali, che consentono di ottenere risultati molto simili. La Redazione di ProiezionidiBorsa mostra che eliminare il giallo dai capelli schiariti è più facile con questi rimedi davvero inaspettati. Ecco come fare.

Perché compare il giallo

Prima di vedere quali rimedi funzionano maggiormente, è opportuno capire perché questo accade. Se decolorati, i capelli diventano gialli anche perché i pigmenti rossi (che magari sono presenti ma non visibili) resistono all’azione dell’ammoniaca e del perossido.

Queste due sostanze sono la base della decolorazione. Altre volte, la fuoriuscita del giallo, durante o dopo la decolorazione, è il risultato di prodotti inadeguati per il capello. Ma se ciò accade, come reagire?

Infusi di tè

Eliminare il giallo dai capelli schiariti è più facile con questi rimedi davvero inaspettati. Il primo di questi rimedi è quello che la Redazione ritiene di più semplice applicazione. Basta preparare un infuso di tè verde e curcuma, in acqua bollente. Una volta che entrambi gli ingredienti sono sciolti completamente in acqua, lasciar intiepidire e applicare dopo lo shampoo, senza risciacquare. L’azione combinata di curcuma e tè verde è un anti-giallo naturale.

Il miele

Anche il miele è un ottimo rimedio per eliminare il giallo. Basterà scioglierlo a bagnomaria sul fuoco e, una volta intiepidito, applicarlo sui capelli ingialliti. Poi, coprire la testa con della pellicola e lasciare in posa per qualche ora. Risciacquare con cura, per non lasciare residui collosi.

Riciclo della cipolla

Questo terzo metodo è anche un modo per riciclare gli scarti della cipolla. Basterà bollirli in un pentolino con acqua e lasciare gli scarti (a fuoco spento) in infusione per 5 ore almeno. Lasciar cadere l’infuso sui capelli in vasca e coprire per un’oretta con pellicola. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Latte di kefir e vodka

L’ultimo rimedio è a base di kefir e vodka. Unire mezzo bicchiere circa di latte di kefir e qualche cucchiaio di Vodka. Applicare solo sulle punte (e mai sulle radici) e lasciare agire sui capelli, coperti da pellicola, per una mezzora. L’azione di questo latticino e dell’alcool è un anti-giallo potente.