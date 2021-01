In casa, al supermercato, durante una passeggiata o lo sport, lo chignon rappresenta sempre una scelta vincente. Questa pettinatura è anche il giusto rimedio quando i capelli non sono perfettamente in ordine. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende dimostrare che sono sufficienti solo due minuti per due chignon bassi, eleganti e a prova di cronometro.

Lo chignon basso con due elastici

Per la prima tipologia di chignon occorrono solo due elastici. Pettinare i capelli e raccoglierli in una coda bassa. Pettinare leggermente la coda e, immediatamente prima dell’elastico, dividere i capelli in due sezioni, in modo da creare una piccola fessura. Capovolgere quindi la coda verso l’alto e inserirla in questa fessura, riportandola alla posizione di partenza.

Abbassare leggermente il capo e raccogliere la coda in uno chignon basso, ruotando i capelli su loro stessi in senso orario. Bloccare lo chignon con un secondo elastico. Così facendo, è possibile ottenere un veloce chignon in meno di due minuti. Il doppio elastico consentirà al raccolto di mantenere la forma originaria, senza correre il rischio che crolli.

Due minuti, un solo elastico e un ferretto

Solo due minuti per due chignon bassi, eleganti e a prova di cronometro? Gli esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa mostrano come fare. Per il secondo chignon occorrerà un solo elastico, un ferretto e massimo due minuti di orologio. Pettinare i capelli e afferrare la prima ciocca da entrambi i lati del viso. Arrotolare su loro stesse le due ciocche tante volte, fino alle punte e poi bloccarle nella coda mediante un elastico.

È possibile notare che queste due ciocche avranno formatouna sorta di “V”, all’interno della quale inserire tutti i capelli che compongono la coda avvolgendoli più volte. Alla fine si otterrà un elegante chignon. Bloccare l’ultima ciocca con un ferretto nascosto tra i capelli.

Ecco due acconciature pratiche, graziose e a prova di orologio, con cui essere impeccabili in ogni momento.