Spesso anche chi ama cucinare finisce a proporre sempre le stesse preparazioni, considerate alla stregua di cavalli di battaglia. Una volta ogni tanto però è necessario anche provare qualcosa di nuovo. Se siamo a corto di idee su cosa preparare a pranzo o a cena, ecco un’ottima ricetta da provare subito. Infatti, sicuramente non abbiamo mai provato questo abbinamento spaziale e facilissimo che sposa i carciofi ai calamari. Vediamo insieme come li possiamo proporre con gusto e raffinatezza.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

Ecco che cosa occorre:

1 mestolo di brodo vegetale;

1 spicchio di aglio;

300 grammi di cuori di carciofi, preferibilmente surgelati;

500 grammi di calamari già puliti;

menta fresca q. b.;

mezzo bicchiere di vino bianco, preferibilmente secco;

olio extravergine d’oliva q. b.;

sale q. b.;

pepe b.

Per rendere lo svolgimento della ricetta molto più veloce abbiamo optato per degli ingredienti surgelati oppure già trattati. Infatti, consigliamo di acquistare dei calamari già puliti in modo da doverli solo lavare e affettare. Passarli quindi sotto l’acqua corrente e su un tagliere per tagliarli a listarelle di spessore uniforme. Prendere dunque una padella con i bordi alti e versarci dell’olio. Pelare lo spicchio di aglio e metterlo a rosolare a fiamma bassa, togliendolo quando sarà diventato bello dorato. Tuffare poi nella preparazione i calamari, farli abbrustolire girandoli su entrambi i lati.

Poi salare secondo il proprio gusto e versare nel composto la quantità indicata di vino bianco. Scaldare la quantità di brodo indicata e inserirla in padella per fare ammorbidire il mollusco. Tenere la fiamma bassa e cuocere per una ventina di minuti con il coperchio.

Nel frattempo, occuparsi dei vegetali. In questo caso abbiamo scelto per comodità quelli surgelati. Basta metterli in una padella con un filo di olio e farli rosolare fino a farli diventare teneri. Condire con sale e qualche foglia di menta fresca. Una volta trascorso questo tempo, unirli ai calamari e farli saltare ancora per un paio di minuti. Se si volesse ottenere un piatto completo, consigliamo di affiancarli a una fonte di carboidrati. Noi suggeriamo queste speciali patate al forno, rese croccanti dentro e morbide fuori grazie a questi trucchi scientifici.

