Tutti sono affezionati ai propri capelli, perché sono un modo per esprimere la propria personalità. Per questo motivo, quando si decide di dare una svolta al proprio stile, anche i capelli fanno la loro parte.

Tuttavia, soprattutto chi li ha lunghi, forse non ha troppa voglia di fare scelte radicali come tagliarli corti. In tal caso, ci vengono in aiuto le acconciature, in grado di cambiare look senza andare dal parrucchiere. Un’acconciatura semplicissima da fare, ma elegante e adatta alle feste, permetterebbe di far sembrare i capelli corti senza tagliarli.

Come avere i capelli corti senza tagliarli con quest’acconciatura elegante ideale per le feste pronta in 15 minuti

I tagli più alla moda del periodo sono decisamente corti, tra questi il pixie cut, il boule e soprattutto il bob con le sue varianti. Perfetto per ogni viso e adatto a ogni età è anche questo taglio che tutte continuano a chiedere al parrucchiere.

Ma se non ci va proprio di tagliare corti i nostri bei capelli, si può avere un caschetto semplicemente con l’aiuto dell’acconciatura. In particolare, parliamo del faux bob, dal francese “finto caschetto”, semplicissimo da fare a casa e che permette di non rinunciare ai capelli lunghi.

Sfoggiata da star e influencer, è questa l’acconciatura con cui stupire durante le feste.

Per realizzarla, bastano un elastico, tante forcine e 15 minuti di tempo. Vediamo come fare.

Ecco come realizzare il faux bob a casa

Per realizzare il faux bob a casa, prima di tutto legare i capelli in una coda bassa, uno chignon alla base della nuca o una treccia classica. In ogni caso, raccogliere i capelli in modo morbido, così da poter simulare meglio il caschetto.

Poi, arrotolare i capelli verso l’interno partendo dalle punte fino a nasconderli sotto la parte esterna della chioma. Infine, sempre internamente, fissare i capelli con numerose forcine finché non saranno ben saldi.

Aggiustare l’acconciatura per darle la forma a caschetto desiderata, cercando di nascondere al meglio i capelli raccolti con le forcine. Tirare e allentare qualche ciocca per far sembrare il tutto più naturale possibile. Infine, fissare l’acconciatura con un po’ di lacca.

I consigli per un faux bob perfetto

La lunghezza più efficace per un faux bob è appena sopra le spalle, per dare l’impressione di aver tagliato davvero i capelli.

Prima di realizzare questa acconciatura, si può decidere se tenere i capelli lisci oppure mossi, per creare l’effetto che più ci si addice. Per avere capelli mossi e ondulati come naturali possiamo usare non solo la piastra, ma anche questi 3 metodi casalinghi.

Inoltre, per dare il giusto volume ai capelli, può essere utile usare creme o mousse per lo styling, oppure un pettine, con cui cotonarli leggermente. In questo modo, risulteranno più voluminosi anche quando sono particolarmente lisci e dritti.

Infine, dare un tocco finale con una molletta per capelli con piccoli cristalli scintillanti oppure questo accessorio che sta spopolando anche tra le star.