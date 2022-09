È il peggior incubo di qualunque utente, soprattutto di chi usa il computer per lavorare, o per conservare dei documenti importanti: versare un liquido sul computer. Può capitare sbadatamente di versare un bicchiere d’acqua, una tazza di caffè o succo di frutta, o un’instabile bottiglia di birra. Ma non perdiamo ogni speranza, perché spesso un computer annacquato si può comunque salvare, o per lo meno possiamo rimediare ai danni peggiori. Vediamo come.

Non asciughiamolo assolutamente con il phon

Innanzitutto, diffidiamo di consigli strampalati, come ad esempio quello che afferma di immergerlo nel riso. Questo creerebbe più danni che altro, dato che i chicchi di riso potrebbero infilarsi nella ventola o nelle prese, e l’amido contenuto nel riso danneggerebbe i componenti del laptop. Evitiamo assolutamente di utilizzare un asciugacapelli: se esponiamo il computer a temperature troppo alte rischiamo di danneggiarlo irrimediabilmente.

Per lo stesso motivo, non dovremmo lasciarlo fuori al sole. Quello che dovremmo fare è invece spegnere immediatamente il computer per evitare un cortocircuito e staccare subito la spina. Poi possiamo passare all’operazione di salvataggio.

Cosa fare subito se versiamo acqua o altri liquidi sul computer

Dopo aver spento e staccato il pc dalla presa, la prima cosa da fare è metterlo a testa in giù aperto. Procuriamoci un asciugamano o un panno assorbente e appoggiamo il pc aperto, come una sorta di capanna, sull’asciugamano. Non tocchiamolo assolutamente per almeno 24 ore. Se siamo fortunati e l’acqua non è penetrata in profondità, il pc si asciugherà completamente e potremo tornare a utilizzarlo come al solito. Se invece riscontriamo dei problemi quando lo accendiamo, possiamo risolverne alcuni in maniera molto semplice.

Cosa fare se alcuni tasti non funzionano

Abbiamo visto cosa fare subito se versiamo qualcosa sul nostro computer. Ma se anche dopo averlo fatto asciugare scopriamo che alcuni tasti non funzionano, come possiamo fare? Proviamo a rimuovere il singolo tasto, che potrebbe essere stato danneggiato, e lasciamo asciugare nuovamente il pc per 24 ore per poi reinserire il tasto. Se anche dopo questa operazione il tasto non dovesse funzionare, ci toccherà portare il laptop da un professionista che ci saprà indicare se il tasto è irrimediabilmente danneggiato, oppure se si può sostituire.

In ogni caso, ricordiamo di non lasciare mai bicchieri, tazze, bottiglie o altri contenitori con i liquidi sulla stessa superficie su cui stiamo utilizzando il nostro laptop. Un altro errore che molti fanno è coprire la telecamera nel modo sbagliato, che potrebbe portare al danneggiamento dello schermo.

Lettura consigliata

Sembra strano ma usare in questo modo telefoni e computer può portare a invecchiamento prematuro della pelle