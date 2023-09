Moda donna autunno: qualche capo Dolce & Gabbana, i prezzi e dove comprare per risparmiare un po’ di soldi

Sulle passerelle e nei negozi si possono ammirare vestiti meravigliosi. Sognare di indossarli è gratis, realizzare questo desiderio può costare molti soldi. Tra gli stilisti italiani che riscuotono sempre molto interesse ci sono Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Scopriamo il costo di qualche loro capo e dove possiamo spendere qualche euro in meno.

Armani, Prada, Scervino, Valentino, Versace sono solo alcuni dei nomi che il mondo della moda internazionale ama. A questi senza dubbio possiamo aggiungere Dolce & Gabbana. Il connubio artistico tra il siciliano e il lombardo ogni anno crea tanti capi interessanti.

Le sfilate più importanti e note si tengono annualmente a Londra, Parigi e New York. In Italia un appuntamento da non perdere per gli appassionati è la Milan Fashion Week. L’evento si tiene nel capoluogo lombardo due volte, ad inizio d’anno e dopo l’estate. Vi partecipano tante case di moda presentando le loro collezioni davanti a un pubblico attento.

Anche nella recente edizione si sono distinti i capi di Dolce & Gabbana, con gessati, corsetti, trasparenze indossati da modelle anche plus size. Ha sfilato anche Naomi Campbell, rappresentando una femminilità senza limiti anagrafici.

Moda donna autunno: qualche capo Dolce & Gabbana che può ispirarci

Siamo già entrati nella stagione autunnale. Se vogliamo concederci uno sfizio e abbiamo deciso di comprare un capo Dolce & Gabbana diamo un’occhiata allo store on line. Nel tempo un vestito firmato potrebbe risultare un ottimo investimento e potremmo ricavarne un bel gruzzoletto di soldi.

Cominciamo dalla camicia. Una nera in chiffon di seta che presenta dettagli in raso costerebbe 1.250 euro. Una blusa bianca in georgette 1.450 euro. Possiamo anche trovare pantaloni in flanella a 995 euro o gonne in jersey. Una longuette si venderebbe a 695 euro. Con il fresco si indossano volentieri le giacche. Per esempio il modello Turlington in gessato di lana può costare oltre 2.000 euro. Per quanto riguarda cerimonie e cene eleganti, un abito Dolce & Gabbana longuette in pizzo si può comprare a 2.450 euro.

Dove spendere meno soldi per capi firmati

Moda donna autunno: qualche capo Dolce & Gabbana da mettere nell’armadio potremmo acquistarlo pagando meno. Vediamo come.

Come molti altri marchi di alta moda, i prezzi dei due stilisti di fama mondiale sono abbastanza alti. Si potrebbe risparmiare qualche euro scegliendo di comprare negli outlet. In questi negozi diffusi un po’ in tutta l’Italia, infatti, troveremo abiti, pantaloni e accessori griffati a un costo minore. Se preferiamo acquistare sul web ci sono molti siti interessanti che vendono capi firmati praticando degli sconti. Alcuni sono Yoox e Zalando.

Ricordiamo anche siti e app come Lampoo, Rebelle,Vinted, Wallapop in cui si possono vendere accessori e abbigliamento di seconda mano. Potremmo trovare vestiti di grandi marchi e firmati pure da Dolce & Gabbana a un prezzo interessante concludendo un buon affare.

(n.d.r. Articolo scritto a titolo informativo. Verificare disponibilità e prezzi nei siti indicati)a