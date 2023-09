Conviene investire in Borsa nell’ultimo quadrimestre dell’anno? Ecco la sorprendente rivelazione della statistica

Vuoi sapere se conviene investire in Borsa nell’ultimo quadrimestre dell’anno? Ecco cosa ha fatto l’indice principale della Borsa italiana negli ultimi quattro mesi dal 2002 a oggi.

La Borsa è un mercato imprevedibile, dove le fluttuazioni dei prezzi dipendono da molti fattori, spesso difficili da prevedere. Tuttavia, esistono dei metodi che possono aiutarci a elaborare delle strategie di investimento basate sull’analisi dei dati storici. In questo articolo vedremo come la statistica può fornirci delle indicazioni utili su come investire in Borsa nell’ultimo quadrimestre dell’anno, ovvero da settembre a dicembre.

Il metodo di calcolo della statistica

Per capire come si è comportata la Borsa italiana nell’ultimo quadrimestre negli ultimi 21 anni, abbiamo preso in considerazione l’indice Ftse MIB. Questo paniere rappresenta le 40 società più capitalizzate scambiate nella Borsa italiana. Abbiamo calcolato la variazione percentuale dell’indice tra la chiusura del 31 agosto e quella del 31 dicembre di ogni anno dal 2002 al 2022. Abbiamo utilizzato la seguente formula: variazione percentuale = (prezzo di chiusura del 31 dicembre – prezzo di chiusura 31 agosto) / Prezzo di chiusura del 31 agosto x 100. In questo modo abbiamo ottenuto il rendimento dell’indice Ftse MIB in ogni ultimo quadrimestre degli ultimi 21 anni.

Conviene investire in Borsa nell’ultimo quadrimestre di quest’anno?

Il risultato della nostra analisi è sorprendente: negli ultimi 21 anni, l’indice Ftse MIB ha chiuso in positivo ben 14 volte, contro solo 7 volte in negativo. Questo significa che la probabilità che la Borsa italiana chiuda in rialzo nell’ultimo quadrimestre è del 66%, mentre quella che chiuda in ribasso è del 33%.

Se prendiamo gli ultimi 10 anni, scopriamo che l’andamento dell’ultimo quadrimestre ha avuto una percentuale maggiore di chiusure positive. Dal 2013 a oggi in 7 occasioni l’ultimo quadrimestre dell’anno ha chiuso in positivo e solo 3 volte in negativo. Negli ultimi 4 anni il Ftse Mib nell’ultimo quadrimestre ha avuto una performance positiva.

La statistica aiuta ma non è garanzia di successo

Alla luce di questi dati possiamo concludere che conviene investire in Borsa nell’ultimo quadrimestre di quest’anno? Possiamo solamente dire che la statistica ci dà una mano a supporto delle strategie d’investimento. I dati sopra riportati indicano che esiste una tendenza storica positiva per il mercato azionario italiano in questo periodo dell’anno.

Tuttavia, dobbiamo ricordare che le performance passate non sono garanzia di andamenti futuri, e che la Borsa può essere influenzata da eventi imprevisti o da fattori esterni. L’andamento passato non è mai garanzia di andamento futuro. Ci sono azioni che da inizio anno hanno avuto una performance molto importante. Purtroppo non è detto che la salita dei prezzi possa continuare. Ma conoscere che questi titoli si sono comportati meglio di altri, potrebbe aiutare nella strategia di selezione dei titoli su cui puntare.