3 borghi romantici vicino Milano affacciati sul lago per vivere un weekend rilassante e alternativo

Se vogliamo passare qualche ora in lieta compagnia ci sono posti poco lontani da casa da scoprire. In ogni parte d’Italia ci attendono delle località graziose. In Lombardia tanti laghi sono la meta ideale per coppie e famiglie.

Cercare un posto dove rilassarsi da soli o con la famiglia può essere un’impresa facile abitando in Italia. In ogni mese dell’anno infatti il nostro Paese attira turisti con le sue bellezze.

Se volessimo andare al lago, ci sarebbero tante opportunità. Soprattutto al Nord e a poca distanza da Milano e Torino troviamo tanti bacini naturali famosi e ben frequentati. Uno tra i più amati è il Lago Maggiore. Specialmente chi cerca un po’ di refrigerio e tranquillità nei mesi estivi è incline a scegliere i laghi vicino casa. Non sempre inoltre si possono affrontare lunghi viaggi in auto e le spese per stare delle settimane al mare.

3 borghi romantici vicino Milano

Il Lago Maggiore è noto soprattutto per le Isole Borromee. Sono davvero splendide, infatti, l’Isola Maggiore, l’Isola Bella e quella dei Pescatori. Il lago è anche costellato da molti borghi interessanti.

Tra le località che si trovano sulle sponde c’è Verbania con le sue tante frazioni. Si può passeggiare, guardare le tonalità dell’acqua lacustre e anche fare trekking sul vicino Mottarone. Si trascorreranno ore romantiche a Villa Taranto. Il terreno e l’edificio furono acquistati nel 1931 dal Capitano Neil Mc Eacharn. Il nome si collega a un suo parente, Maresciallo McDonald, che fu nominato Duca di Taranto da Napoleone. Distese di fiori di molte specie, fontane, giardini terrazzati con cascatelle e molto altro regaleranno momenti indimenticabili.

Alcune attrazioni imperdibili

Un altro bel borgo da visitare sul Lago Maggiore è Angera. Si può passeggiare nel Giardino Impressionista o lungo il Sentiero delle erbe e degli alberi e tanti altri. Una delle attrazioni è la Rocca Borromea, risalente al Tredicesimo secolo. All’interno ci sono cinque sale e mirabili affreschi. L’edificio medievale ospita un Museo della bambola e del giocattolo.

Tra gli altri borghi sul Lago Maggiore c’è pure Cannero Riviera. Poco lontano dalla sponda si possono scorgere i ruderi di due castelli sopra alcuni isolotti. Si tratterebbe di ciò che resta della “Vitaliana”, fortezza dei Borromeo risalente al Sedicesimo secolo. Oltre a una passeggiata sul lungolago è possibile ammirare alcune ville storiche. Ricordiamo inoltre la presenza del Parco degli agrumi. Presso Cannero Riviera, infine, si possono anche fare escursioni nella natura a praticare sport acquatici.

Questi 3 borghi romantici vicino Milano sospesi nel tempo regaleranno ricordi indelebili al visitatore.